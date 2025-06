Os sistemas de defesa aérea foram ativados neste domingo (15) em Teerã, capital do Irã, e no oeste do país, informou a mídia oficial.

"Há alguns minutos, o sistema de defesa aérea em Kermanshah", uma cidade no oeste do país, foi ativado, informou a agência de notícias Mehr. Enquanto isso, a agência de notícias Irna informou que as defesas aéreas também foram ativadas na capital.

ap-sbr/pc/es/aa

© Agence France-Presse