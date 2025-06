Homem que atirou contra dois parlamentares de Minnesota segue foragido; buscas continuam

Por Tom Polansek e Nathan Layne

MINNEAPOLIS (Reuters) - Uma grande operação de busca entrou em seu segundo dia neste domingo, em Minnesota, à procura do atirador que matou uma parlamentar estadual democrata enquanto se passava por policial, um crime que o governador do Estado, Tim Walz, classificou como um "assassinato politicamente motivado".

O suspeito, identificado pela polícia como Vance Luther Boelter, de 57 anos, fugiu a pé quando policiais o confrontaram na casa de Melissa Hortman, ex-presidente da Câmara de Minnesota, e seu marido, Mark, ambos assassinados.

O atirador já havia disparado contra e ferido outro parlamentar democrata, o senador estadual John Hoffman, e sua esposa Yvette, na casa deles, a poucos quilômetros de distância, segundo as autoridades.

A senadora democrata Amy Klobuchar, de Minnesota, disse na manhã deste domingo que as autoridades acreditam que o suspeito ainda está no Meio-Oeste dos Estados Unidos, e que um alerta foi emitido para o Estado vizinho de Dakota do Sul.

"Claramente, isso é politicamente motivado", afirmou ela, notando que toda a delegação parlamentar do Estado -- republicanos e democratas -- emitiu uma declaração conjunta condenando os ataques.

O suspeito deixou para trás um veículo estacionado em frente à casa de Hortman, no subúrbio de Minneapolis, que se assemelhava a uma viatura policial, com luzes piscando, e que continha um "manifesto" e uma lista de alvos com nomes de outros políticos e instituições, segundo autoridades.

As autoridades não haviam identificado publicamente um motivo específico até a noite de sábado.

Boelter tem ligações com ministérios evangélicos e afirmava ser especialista em segurança com experiência na Faixa de Gaza e na África, segundo publicações online e registros públicos analisados pela Reuters.

"Há claramente uma conexão com a questão do aborto, por causa dos grupos que estavam na lista e outras coisas que ouvi dizer que estavam no manifesto. Portanto, essa era uma de suas motivações", disse Klobuchar.

Boelter foi nomeado em 2016, pelo antecessor de Walz, para um conselho consultivo estadual, onde atuou ao lado de Hoffman, segundo registros do Estado. Autoridades disseram ainda não ter certeza se ambos tiveram algum tipo de interação significativa.

Políticos republicanos e democratas de todo o país reagiram com choque e horror ao ataque, e fizeram apelos para diminuir a retórica política cada vez mais acalorada.

(Reportagem adicional de Michelle Nichols, Leah Douglas, Michael Martina e Katharine Jackson)