Foragido é preso após mostrar caverna onde se escondia e vídeo viralizar

Um homem que estava foragido há três anos foi encontrado pela polícia após fazer sucesso ao aparecer em dois vídeos no Youtube mostrando a caverna onde se escondia, nos arredores da cidade de Bristol, na Inglaterra.

O que aconteceu

Gary Edwards estava foragido desde 2022, quando foi acusado de agredir um socorrista. Depois disso, ele passou a morar em uma caverna, que equipou com um fogão a lenha, uma pia de cozinha improvisada e uma cama em um canto seco da cavidade.

Em setembro de 2024, ele participou do canal do youtuber Joe Fish para mostrar sua moradia inusitada. Com quase 600 mil visualizações em dois vídeos, o produtor de conteúdo entrevistou Gary, sem saber quem ele era, para documentar uma suposta e crescente comunidade de pessoas em situação de rua que vivem nas profundezas de cavernas em Bristol.

Entrada da caverna onde ele vivia Imagem: Reprodução / YouTube

Quando jovem, eu acreditava que essas eram histórias de pura fantasia, mas ultimamente a curiosidade falou mais alto: existem realmente homens das cavernas e pessoas que vivem em túneis assim em 2024? Joe Fish, na legenda do video publicado

Gary recebeu calorosamente o youtuber no local e até criticou a falta de assistência do governo. "Não recebo dinheiro do governo há dez anos. As pessoas nos tratam de forma diferente da sociedade. A sociedade diz que moradores de rua são criminosos, viciados em drogas e alcoólatras'', falou na gravação. O ''homem das cavernas'' foi aclamado pelo público como uma inspiração e exemplo de sobrevivência.

Parte interna da caverna Imagem: Reprodução / YouTube

O jornal britânico Daily Mail, no entanto, revelou com exclusividade que ele estava foragido. Em maio, a mídia procurou a polícia para falar sobre o paradeiro do homem e sua verdadeira identidade. ''O que as pessoas não sabiam é que sua escolha de acomodação foi, sem dúvida, porque ele era um fugitivo procurado pela polícia há mais de três anos'', escreveu em seu tablóide.

Gary foi preso e solto tempo depois. Ele foi intimado a comparecer ao tribunal de Poole para responder pelo crime de 2022, mas não intimação seguinte. Agora ele é considerado foragido novamente. O Daily Mail questionou à Justiça sobre ele não ter sido mantido sob custódia em maio, mas não recebeu respostas.

O homem também não retornou à sua caverna. O jornal foi até o local à procura dele e fez registros da residência vazia e abandonada. A nova localização continua sendo um mistério.