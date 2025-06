Frente fria permanece em SP? Veja a previsão para os próximos dias

A sensação de frio deve permanecer em São Paulo na próxima semana. Neste domingo, segundo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a capital registra 11°C. Ao longo do dia, entretanto, o sol aparece entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 22°C.

A propagação de uma frente fria de fraca atividade pelo oceano aumenta a nebulosidade e pode causar chuviscos e garoa, principalmente entre o final da tarde e o decorrer da noite.

Os dados históricos do CGE mostram que junho registrou até o momento 31,2mm, o que corresponde a 65,1% dos 47,9mm esperados para o mês. A Defesa Civil Municipal mantém toda a capital paulista em estado de alerta para baixas temperaturas.

Recordes de temperaturas ocorridos em 2025:

Menor mínima média: 8,3°C em 30/05/202

Menor mínima absoluta: 2,3°C em 30/05/2025 nas estações Parelheiros-Marsilac e Parelheiros-Rodoanel

Maior mínima média: 21,9°C em 17/02/2025

Maior mínima absoluta: 25,3°C em 17/02/2025 na estação Sé-CGE

Menor máxima média: 16°C em dia 12/06/2025

Menor máxima absoluta: 14,2°C em 12/06/2025 na estação Parelheiros-Marsilac

Maior máxima média: 34,2°C em 17/02/202

Maior máxima absoluta: 36,9°C em dia 18/02/2025 na estação Perus-CEU

Previsão

Os próximos dias seguem com temperaturas baixas nas madrugadas e em gradativa elevação durante as tardes. Uma frente fria passa fraca pelo litoral paulista, porém deve causar mais nebulosidade do que chuva.

Na segunda-feira, 16, o sol aparece entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas. As mínimas oscilam em torno dos 12°C, entretanto as máximas podem chegar aos 23°C. Não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.