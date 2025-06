Sombra em evento religioso em SC emociona fiéis: 'Fé não precisa de provas'

Fotos tiradas durante retiro católico em Joinville (SC) chamaram a atenção de fiéis por causa de sombras percebidas nas imagens.

O que aconteceu

As imagens foram tiradas durante o retiro Voltando à Essência. Segundo os fiéis, as sombras remetem à Maria —também conhecida como Nossa Senhora, Maria de Nazaré e Virgem Maria, a mulher foi esposa de José e mãe de Jesus.

As sombras foram observadas próximas à atriz que representava Maria durante uma peça de teatro. O retiro, que aconteceu no último domingo, faz parte da Comunidade Voltando à Essência.

Organizada pelo padre Anderson Pitz, a comunidade é dirigida a mulheres católicas de todo o país. Segundo a organização do evento, mais de 5 mil mulheres estiveram presentes no retiro este ano.

Fiéis relatam experiência 'extraordinária'

A publicação do Voltando à Essência reúne diversos comentários de fiéis. O perfil oficial da comunidade tem recebido relatos de mulheres que estiveram presentes no evento e de internautas que também se dizem emocionados com o episódio.

Só quem estava lá sabe que a Mãe estava, sim, presente [...] E o cheio forte de rosa que surgia do nada. O Espírito Santo e Nossa Senhora estavam presentes. Foi lindo e inesquecível Luana Haendchen

Foi maravilhoso esse retiro, e esse momento foi extraordinário, sentimos a presença de Maria nesse momento Jussara Oliveira

Foi tão forte e intenso. Maria com toda certeza estava presente em cada mulher ali presente Vanessa Santos

Estou arrepiada, eu pude sentir a presença dela [de Maria] através do olhar dessa moça [da atriz] naquele dia. E agora a confirmação nessa foto. Sim, ela e Jesus estavam lá o tempo inteiro, nós vivemos o extraordinário de Deus, um verdadeiro avivamento para nossa alma! Izamara Santos

Eu vivi algo extraordinário. Saí renovada Milian Vailati

Também senti um perfume de rosas bem forte... Me emocionei muito Carla Guidugli Jorge

Nos comentários, porém, os internautas também discutem se a sombra observada é, na verdade, um reflexo. Parte dos comentários indica que o reflexo pode ter sido gerado pelo vidro de um eventual aquário —estrutura que estaria ao redor da bateria da banda que tocava no local. No entanto, as participantes dizem que não havia aquário algum no palco.

"Eu estava bem na frente e não tinha nada de vidro que pudesse gerar reflexo", diz uma das mulheres presente no evento. "Reflexo ou não, quem tem fé não precisa de provas para saber e sentir que Maria estava lá com o seu filho Jesus", relata outra.