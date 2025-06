Filme sobre influencer da periferia é consagrado em festival goiano

No Ibura, bairro da periferia do Recife, Cris Martins e o marido, Albert Ventura, desempregados e em meio a pandemia de covid-19, vivem uma jornada heroica para dar conta da criação de três filhos, da gravidez de mais uma criança, a busca por uma laqueadura no SUS e a luta pela reconstrução, tijolo a tijolo, da casa da família.

Em sua luta para reconstruir a vida, garantir seus direitos reprodutivos e sustentar a família, Cris também se destaca atuando como micro-influenciadora digital.

Essa história real emocionante, que tem sensibilizado plateias por onde passa, está documentada em

O documentário, que exibe grande qualidade cinematográfica ao mergulhar com profundidade na vida familiar de Cris, ao mesmo tempo arranca risadas e comove o público durante a sessão.

Essa potência levou Tijolo por Tijolo a vencer o grande troféu Cora Coralina de melhor filme do festival goiano, eleito pelo júri oficial, com prêmio de R$ 35 mil.

A obra também faturou o prêmio de melhor direção, o troféu Imprensa, concedido por um júri de jornalistas especializados, e o troféu do júri jovem, obtendo, assim, todas as premiações possíveis.

O reconhecimento confirma o sucesso que o filme vem experimentando por onde tem circulado. Recentemente, foi destaque em premiações no festival curitibano Olhar de Cinema.

"Tijolo não é sobre um assunto só. A gente fala sobre justiça climática, sobre racismo ambiental, a gente fala sobre uma maternidade real, sobre direitos reprodutivos, a gente fala sobre afeto, sobre periferia, sobre paternidade preta, sobre redes sociais, sobre as big techs, essa pulverização dos trabalhos", afirmou Victoria Alvares à Agência Brasil, logo após a premiação no festival goiano.

"São temáticas muito globais, o que faz com que um público muito diverso consiga se sentir tocado pelo filme de formas distintas", destacou a diretora. "Então, é muito comum as pessoas saírem do filme dizendo assim: 'Meu Deus, eu estou me sentindo prima desse pessoal'", observou.

Nos cinemas

Victoria e Quentin assinam não apenas a direção, mas a fotografia, o som, a montagem e a produção do longa, uma equipe mínima. Eles passaram dois anos registrando a intimidade de Cris e de sua família, após construírem fortes relações com esses personagens reais. A expectativa, agora, está no lançamento do filme em salas comercias, viabilizada por meio de edital público. A data de estreia ainda não foi anunciada.

"Com a mudança de governo e o restabelecimento de políticas públicas de cultura, a gente conseguiu finalizar o filme e ganhamos também um edital para a distribuição do filme. Então, filme vai ser lançado em salas comerciais, o que é uma vitória muito grande, porque a gente sabe o quanto é difícil o cinema nacional ocupar esse espaço nas salas comerciais e ainda mais cinema documental", celebrou Victoria.

Mostras competitivas

Considerado o maior evento audiovisual com temática ambiental da América Latina, o Fica distribuiu, ao todo, cerca de R$ 220 mil em prêmios para quatro mostras competitivas.

Entre os filmes goianos, o documentário Entre as Cinzas, que mostra brigadistas atuando contra incêndios florestais criminosos, levou o prêmio de melhor filme goiano eleito pelo júri.

O prêmio de melhor filme de curta e média metragens ficou com a animação Marés da Noite.

O júri oficial ainda concedeu menções honrosas aos filmes Nós vivemos aqui e Mãos à terra.

Mostra Internacional Washington Novaes

Mostra Internacional Washington Novaes

Prêmio Cora Coralina - melhor longa-metragem: Tijolo por Tijolo

Prêmio Carmo Bernardes - melhor direção: Tijolo por Tijolo

Prêmio Acari Passos - melhor curta ou média-metragem: Marés da Noite

Prêmio João Bennio - melhor filme goiano: Entre as Cinzas

Menções Honrosas do Júri Oficial: Nós Vivemos Aqui e Mãos à Terra

Prêmio José Petrillo - Júri da Imprensa: Tijolo por Tijolo

Prêmio Jesco Von Puttkamer - Júri Jovem: Tijolo por Tijolo

Prêmio Luiz Gonzaga Soares - Júri Popular: Encontro das Águas

Prêmio Fiocruz: Mãos à Terra

Mostra do Cinema Goiano

Melhor filme de longa metragem: Mambembe

Melhor filme de curta metragem: Entressonho

Melhor direção de longa metragem: Fabio Meira, por Mambembe

Melhor direção de curta metragem: Yorrana Maia, por Fidèle

Melhor direção de fotografia: Larry Machado, por A Mulher Esqueleto

Melhor roteiro: Yorrana Maia, por Fidèle

Melhor montagem: Afonso Uchoa, Fabio Meira e Juliano Castro, por Mambembe

Melhor personagem: Francisca Americo dos Reis, por Planta de Raiz Profunda

Melhor som: Theo Farah e Bruno Fiorezi, por Goiânia Rock City

Melhor trilha musical: Goiânia Rock City

Melhor direção de arte: Paulo César Alves, por A Mulher Esqueleto

Menção Honrosa: Jamming - O ano em que Junior Marvin morou em Goiânia

Mostra do Cinema Indígena e Povos Tradicionais

Melhor filme de Longa-metragem: Originárias

Melhor filme de curta ou média-metragem: Sukande Kasáká / Terra Doente

Menção Honrosa: ADOBE: Habilidades tradicionais da construção Kalunga

Mostra Becos da Minha Terra (filmes produzidos na Cidade de Goiás)

Melhor filme: Atitudinal

Melhor direção: Carlos Cipriano, por Para Carlos

Melhor roteiro: Jadson Borges, por Lockdown

Melhor montagem: Helena Caetano, por Sol Noturno

Melhor som: Brisa Castro, por Tom de Ameaça

