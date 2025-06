FAB diz que 'está de prontidão' para resgatar brasileiros em Israel

A FAB (Força Aérea Brasileira) diz que está "de prontidão" para fazer o resgate das autoridades brasileiras em Israel, caso haja possibilidade.

O que aconteceu

Pelo menos 41 autoridades brasileiras estão presas no país em meio ao conflito com Irã. Ao UOL, a Aeronáutica afirmou que a operação está organizada, mas ponderou que há condicionantes.

É necessário que o pedido seja feito pelo Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty está tratando da situação diretamente com o governo israelense e avalia fazer a retirada por meio da fronteira com a Jordânia.

Também é necessário que o espaço aéreo seja reaberto. Todo o teto de Israel está fechado desde a madrugada de sexta, após o ataque das forças israelenses ao Irã, que revidou.

O MRE procurou o governo jordaniano. "Com o objetivo de abrir uma alternativa de evacuação por aquele país, quando as condições de segurança em Israel permitam um deslocamento por terra até a fronteira", afirmou o órgão, por meio de nota ontem. A Jordânia é o país com maior fronteira com Israel, a oeste.

Por ora, a orientação de Israel é que os grupos permaneçam no país. "Autoridades israelenses têm aconselhado as comitivas estrangeiras a permanecerem no país, até que as condições permitam qualquer deslocamento desses grupos por via aérea ou terrestre", afirmou o Itamaraty.

As autoridades têm cobrado uma postura do governo brasileiro. Em entrevista ao UOL News ontem, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), contou que precisou se refugiar em um abrigo na cidade de Kfar Saba e disse esperar ajuda do Itamaraty para voltar ao Brasil.