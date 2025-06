Apoio americano a Israel na guerra contra Irã racha apoio a Trump nos EUA

O aval norte-americano à guerra de Israel contra o Irã vem dividindo a base do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que começa a receber críticas de apoiadores históricos.

O que aconteceu

O apoio de Trump à guerra descumpre uma promessa de campanha. Conservadores nos EUA afirmam que o apoio incondicional do presidente ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu contraria o "América Primeiro", promessa eleitoral do republicano de não "arrastar" o país para guerras internacionais. Quando tomou posse, o bilionário prometeu deixar um legado de "pacificador e unificador".

Seis meses depois de assumir, Trump endossa um conflito que pode desestabilizar o Oriente Médio. Na sexta, o americano atribuiu a responsabilidade pelos ataques ao Irã, dizendo que o país deveria ter fechado um acordo para acabar com seu suposto programa nuclear. A Casa Branca disse, no entanto, que o ataque israelense não contou com ajuda americana.

15.jun.2025 - Drone mostra destruição em prédio em Israel após ataque vindo do Irã Imagem: CHEN KALIFA/REUTERS

Conservadores influentes vêm pedindo a Trump que não envolva os EUA no conflito. Expoente do movimento trumpista Faça a América Grande Novamente (Make America Great Again - MAGA), o comentarista Tucker Carlson disse que os EUA não deveriam apoiar o "governo sedento de guerra" do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. "Se Israel quiser travar essa guerra, tem todo o direito de fazê-lo. É um país soberano, pode fazer o que quiser, mas não com o apoio dos Estados Unidos", escreveu ele na sexta (13).

O senador republicano Rand Paul criticou os "neoconservadores extremistas". "O povo americano se opõe esmagadoramente às nossas guerras sem fim, e votou dessa forma quando votou em Donald Trump em 2024", escreveu ele em suas redes sociais. "Peço ao presidente Trump que continue colocando a América em primeiro lugar e não se junte a nenhuma guerra."

A congressista de direita Marjorie Taylor Greene pediu oposição aos ataques. "Estou rezando pela paz. Paz", escreveu ela no X. "Essa é a minha posição oficial."

Até um republicano apoiador de Israel expressou descontentamento. "Nossa base MAGA não quer guerra de jeito nenhum", disse Charlie Kirk em seu podcast. "Ela [base MAGA] não quer que os Estados Unidos se envolvam nisso."

O republicano Charlie Kirk é contrário à participação dos EUA na guerra israelense contra o Irã Imagem: Getty Images

Metade dos republicanos com menos de 50 anos é crítica a Israel. "O povo americano está farto dessas guerras sem fim", afirmou ao site de notícias Aljazeera o cientista político Jon Hoffman ao citar pesquisa do Pew Research Center.

Trump agora frustra parte do seu eleitorado. "Há um forte sentimento de traição e raiva em muitas partes em razão do 'América Primeiro' porque eles [eleitores conservadores] ficaram contra a ideia de os EUA se envolverem ou apoiarem novas guerras", diz Trita Parsi, vice-presidente executiva do Quincy, um instituto de estudos econômicos, políticos e diplomáticos.

Eles se tornaram céticos em relação a Israel e acreditam que essas guerras prejudicam os mandatos presidenciais republicanos e comprometem a agenda doméstica.

Outros republicanos aplaudem

"Israel toma medidas decisivas para defender o povo israelense." A frase é do líder da maioria republicana no Senado, John Thune, segundo quem "os mulás no Irã aspiraram publicamente varrer a única democracia do Oriente Médio do mapa", em referência a Israel.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, reforçou o apoio. "Israel decidiu que precisava tomar medidas para se defender. Eles estavam claramente no direito de fazê-lo", disse.

Mas há defensores do conflito até entre democratas. O senador John Fetterman, da Pensilvânia, que disse no X que "nosso compromisso com Israel deve ser absoluto, e eu apoio totalmente este ataque".