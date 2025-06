Deputado viaja para resgatar pai prefeito em bunker em Israel: 'Angustiado'

O deputado federal Mersinho Lucena viajou ao Oriente Médio para tentar resgatar o pai Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa, que se abriga em um bunker em Israel. Em entrevista ao UOL News de hoje, ele se disse angustiado.

Após algumas horas de voo via Europa, eu consegui chegar aqui em uma cidade chamada Tabuk, aqui na Arábia Saudita, que fica próxima da fronteira com a Jordânia, por volta de 150km de distância, então já estou aqui no hotel alojado, tranquilo, aguardando as informações necessárias por parte das autoridades diplomáticas brasileiras, que estão todas envolvidas nessa ideia de poder resgatar esses cidadãos brasileiros que se encontram presentes.

As informações que eu tenho mais recentes, do grupo do prefeito Cícero Lucena, meu pai, e dos demais, que são dezoito ao todo, estavam sob bombardeio nesse momento, mas protegidos no bunker que eles estão numa área universitária nos arredores de Tel Aviv, todos ansiosos, mas serenos.

Mersinho Lucena

O deputado federal da Paraíba contou que nem todos os refugiados brasileiros aceitaram sair por via terrestre de Israel, temendo consequências do conflito com o Irã.

A gente está analisando todos os pontos, quais são os riscos que nós já sabemos, inclusive nesse grupo dos 18, apenas 12 toparam sair de Tel Aviv, os outros seis preferem ficar aguardando a liberação do espaço aéreo, mas a maioria, sabendo dos riscos, mesmo assim preferiram estar prontos para poder ser resgatados.

A forma e o caminho é que está sendo estudado pelas autoridades da forma que vai ser feita, se vai ser via terrestre pela Cisjordânia, mas de toda forma ter que passar por Israel, que é onde mora o risco, o perigo.

Mersinho Lucena

Lucena se disse angustiado com a situação em que se encontra seu pai, mas confiante de que tudo vai se resolver. Mersinho explicou ainda que a missão partiu a convite de Israel, que deu todas as garantias necessárias de segurança para permanência no país.

A gente fica angustiado, mas ao mesmo tempo, crente e com fé em Deus que tudo vai dar certo e que a gente vai conseguir tirá-los com vida. Essa missão foi a convite do próprio governo de Israel, que havia dado todas as garantias necessárias de segurança para que pudessem adentrar e pudesse ocorrer essa missão, que é exatamente a tratativa de tecnologia na área de segurança, que Israel é bastante avançada nesse sentido, para levar as novidades e as possibilidades para os municípios brasileiros.

Obviamente a gente fica angustiado, mas é o momento também de a gente trabalhar com as informações verdadeiras. Num primeiro momento eles também ficam preocupados com nós, familiares, da forma que vai chegar as notícias, mas, nessas circunstâncias de guerra, a gente não pode mais mascarar a realidade e os fatos concretos que é uma guerra que não tem a possibilidade agora nesse momento de se encerrar.

Foi estendido ainda mais a questão do fechamento do espaço aéreo israelense, então não há perspectiva nenhuma de retirada de espaço aéreo israelense, por isso a gente está vendo essas alternativas mais rápido possível para que a gente possa ouvir se consegue tirá-los são e salvos.

Mersinho Lucena

