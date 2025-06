ITA, USP, HC, bombeiros e outros órgãos: concursos têm 27 mil vagas

Concursos públicos oferecem 26.986 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 37,8 mil.

Concursos abertos

O maior concurso tem 13.795 vagas. Elas são oferecidas pela SEE-MG (Secretaria de Educação de Minas Gerais).

O salário mais alto é de R$ 37,8 mil. O valor será pago para quem passar no concurso do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro).

Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos. E destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Confira as oportunidades

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.

MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) - Vagas: 11 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,53 / Inscrições: até 9/7 / Mais informações aqui

TCE-PE (Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco) - Vagas: 36 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 17.419,63 até R$ 35.937,32 / Inscrições: até 3/7 / Mais informações aqui

GHC (Grupo Hospitalar Conceição)/RS - Vagas: não definido / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.600 até R$ 28.903,60 / Inscrições: até 17/6 / Mais informações aqui

Sefaz-GO (Secretaria da Economia do Estado de Goiás) - Vagas: 300 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 28.563,30 / Inscrições: até 10/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cajati (SP) - Vagas: 22 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.066,11 até R$ 25.557,82 / Inscrições: até 23/6 / Mais informações aqui

UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) - Vagas: 66 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.889,47 até R$ 17.749,40 / Inscrições: até 17/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tietê (SP) - Vagas: 39 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.540,45 até R$ 15.339,39 / Inscrições: até 10/7 / Mais informações aqui

TCU (Tribunal de Contas da União)/DF - Vagas: 60 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 15.128,26 / Inscrições: até 17/6 / Mais informações aqui

PM-PR (Polícia Militar do Paraná) - Vagas: 90 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.829,60 até R$ 14.566,35 / Inscrições: até 16/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) - Vagas: 31 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.412,48 até R$ 14.493,23 / Inscrições: até 29/6 / Mais informações aqui

ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) - Vagas: 110 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.577,18 até R$ 14.192,64 / Inscrições: de 1º/7 até 8/8 / Mais informações aqui

Corpo de Bombeiros do Paraná - Vagas: 20 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.994,86 até R$ 13.731,61 / Inscrições: até 7/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Mococa (SP) - Vagas: 23 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.576 até R$ 13.662 / Inscrições: até 11/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Serrania (MG) - Vagas: 47 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.352 até R$ 13.401,70 / Inscrições: até 23/6 / Mais informações aqui

UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) - Vagas: 24 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 13.288,85 / Inscrições: até 25/6 / Mais informações aqui

ION (Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói)/RJ - Vagas: 58 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.300,40 até R$ 12.002 / Inscrições: até 19/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Belo Horizonte (MG) - Vagas: 582 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.908,77 até R$ 11.747,78 / Inscrições: até 2/7 / Mais informações aqui

Câmara de Tatuí (SP) - Vagas: 9 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.955,36 até R$ 11.289,97 / Inscrições: até 8/7 / Mais informações aqui

CFMV (Conselho Federal de Medicina Veterinária)/DF - Vagas: 181 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 5.871,54 até R$ 11.031,91 / Inscrições: de 17/6 até 13/7 / Mais informações aqui

USP (Universidade de São Paulo) - Vagas: 27 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 3.144,77 até R$ 10.742,56 / Inscrições: até 8/7 / Mais informações aqui

CRBM-1 (Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região) - Vagas: 9 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.520,83 / Inscrições: até 21/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Recreio (MG) - Vagas: 34 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 10,5 mil / Inscrições: de 11/8 até 10/9 / Mais informações aqui

UFABC (Universidade Federal do ABC)/SP - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.481,64 / Inscrições: até 30/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jundiaí (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 9.085,57 até R$ 9.765,95 / Inscrições: até 16/6 / Mais informações aqui

TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) - Vagas: 60 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 9.582,99 / Inscrições: até 7/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Vermelho Novo (MG) - Vagas: 74 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.723,93 até R$ 9.541,32 / Inscrições: de 30/6 até 31/7 / Mais informações aqui

MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) - Vagas: 69 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.843,65 até R$ 9.226,03 / Inscrições: até 20/6 / Mais informações aqui

Câmara de Caçapava (SP) - Vagas: 5 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.305,93 até R$ 9.140,29 / Inscrições: até 7/7 / Mais informações aqui

ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados)/DF - Vagas (temporárias): 1.917 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.853 até R$ 9.047 / Inscrições: até 15/6 / Mais informações aqui

HCPA Porto Alegre (Hospital de Clínicas de Porto Alegre)/RS - Vagas: não definido / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 4.154,92 até R$ 8.943,14 / Inscrições: até 30/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santana do Manhuaçu (MG) - Vagas: 295 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 8.875,78 / Inscrições: de 1º/7 até 31/7 / Mais informações aqui

Câmara de Curitibanos (SC) - Vagas (temporárias): 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 8.489,40 / Inscrições: até 30/6 / Mais informações aqui

Exército - Vagas: 231 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.490 até R$ 8.245 / Inscrições: até 20/6 / Mais informações aqui

Exército - Vagas: 135 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.334 até R$ 8.245 / Inscrições: até 9/7 / Mais informações aqui

IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) - Vagas: 75 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 8.058,29 / Inscrições: até 18/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Barra do Corda (MA) - Vagas: 630 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 8.000 / Inscrições: até 16/6 / Mais informações aqui

Crefito-1 (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região) - Vagas: 130 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.410,73 até R$ 7.872,91 / Inscrições: até 16/7 / Mais informações aqui

Agesan-RS (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul) - Vagas: 11 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.591,26 até R$ 7.827,78 / Inscrições: até 25/6 / Mais informações aqui

Unespar (Universidade Estadual do Paraná) - Vagas (temporárias): 22 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.231,60 até R$ 7.616,88 / Inscrições: de 16/6 até 30/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Campinas (SP) - Vagas: 40 / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 2.321,76 até R$ 7.481,28 / Inscrições: até 23/6 / Mais informações aqui

São João Prev (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista)/SP - Vagas: 2 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.388,59 até R$ 7.278,08 / Inscrições: até 2/7 / Mais informações aqui

Cremam (Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas) - Vagas: 270 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.211,02 até R$ 7.171,22 / Inscrições: até 7/7 / Mais informações aqui

Prefeitura Capivari (SP) - Vagas: 43 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.275,76 até R$ 7.109,01 / Inscrições: até 23/6 / Mais informações aqui

SEE-MG (Secretaria de Educação de Minas Gerais) - Vagas: 13.795 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.917,11 até R$ 6.937,06 / Inscrições: de 21/7 até 21/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Guararapes (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.805,21 até R$ 6.683,38 / Inscrições: até 8/7 / Mais informações aqui

Câmara de Paraíso (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.773 até R$ 6.661 / Inscrições: até 23/6 / Mais informações aqui

Consórcio Cemmil (Consórcio Intermunicipal Cemmil Saneamento Ambiental)/SP - Vagas: 33 / Escolaridade: fundamental, técnico e superior / Salário: de R$ 1.800 até R$ 6.595,48 / Inscrições: até 26/6 / Mais informações aqui

Unesp (Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho")/SP - Vagas: 56 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.987,04 até R$ 6.586,38 / Inscrições: até 26/6 / Mais informações aqui

Câmara de Serra do Salitre (MG) - Vagas: 6 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.300 até R$ 6.500 / Inscrições: de 31/7 até 29/8 / Mais informações aqui

Cremese-SE (Conselho Regional de Medicina de Sergipe) - Vagas: 110 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.887,58 até R$ 6.275,81 / Inscrições: até 20/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Vinhedo (SP) - Vagas: 32 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.000,77 até R$ 6.171,14 / Inscrições: até 16/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Fortaleza (CE) - Vagas: 100 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.026,61 / Inscrições: até 22/6 / Mais informações aqui

IFMG (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais) - Vagas: 7 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.483,52 até R$ 5.967,04 / Inscrições: até 30/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Irapuã (SP) - Vagas: 37 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.528,38 até R$ 5.919,47 / Inscrições: até 15/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Porangaba (SP) - Vagas: 9 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.760,41 até R$ 5.598,56 / Inscrições: até 3/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Piraju (SP) - Vagas: 44 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.326,20 até R$ 5.498,73 / Inscrições: até 25/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Francisco Morato (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.284,60 / Inscrições: até 7/7 / Mais informações aqui

Câmara de Campos do Jordão (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.265,41 / Inscrições: até 7/7 / Mais informações aqui

Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro - Vagas: 144 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 2.956,40 até R$ 5.233,38 / Inscrições: até 7/7 / Mais informações aqui

Cremego-GO (Conselho Regional de Medicina de Goiás) - Vagas: 60 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.822,36 até R$ 5.123,70 / Inscrições: até 23/6 / Mais informações aqui

UFF (Universidade Federal Fluminense)/RJ - Vagas: 105 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 7/7 / Mais informações aqui

Unifal (Universidade Federal de Alfenas)/MG - Vagas: 7 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.967,04 / Inscrições: até 7/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Biritiba Mirim (SP) - Vagas: 91 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.522,11 até R$ 4.893,67 / Inscrições: até 23/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jaguaquara (BA) - Vagas (temporárias): 556 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.867,78 / Inscrições: até 19/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itobi (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.559,49 até R$ 4.867,77 / Inscrições: até 22/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cristalina (GO) - Vagas (temporárias): 2.798 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.867,77 / Inscrições: até 19/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Boa Esperança (MG) - Vagas: 245 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.796 / Inscrições: de 31/7 até 29/8 / Mais informações aqui

Câmara de Campina do Monte Alegre (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: fundamental e médio / Salário: de R$ 3.058,45 até R$ 4.715,11 / Inscrições: até 22/6 / Mais informações aqui

Câmara de Marília (SP) - Vagas: 10 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.015,04 até R$ 4.694,14 / Inscrições: de 16/6 até 15/7 / Mais informações aqui

Câmara de Viçosa (MG) - Vagas: 13 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.082,25 até R$ 4.587,63 / Inscrições: até 14/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itaitinga (CE) - Vagas: 305 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.290,28 até R$ 4.580,57 / Inscrições: até 22/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Marinópolis (SP) - Vagas: 22 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.552,34 até R$ 4.526,11 / Inscrições: de 17/6 até 17/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Mairiporã (SP) - Vagas (temporárias): 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.027,51 até R$ 4.444,15 / Inscrições: até 10/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Uberlândia (MG) - Vagas: 172 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.605,59 até R$ 4.269,42 / Inscrições: de 13/8 até 15/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.251,11 até R$ 4.255,50 / Inscrições: até 3/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga (SP) - Vagas (temporárias): 5 / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.236,94 / Inscrições: até 8/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Vargem (SP) - Vagas: 13 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.290,66 até R$ 4.215,33 / Inscrições: até 20/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Arantina (MG) - Vagas: 60 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.115 / Inscrições: de 25/6 até 24/7 / Mais informações aqui

Prefeitura de Duque de Caxias (RJ) - Vagas (temporárias): 567 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.610 até R$ 4.109,88 / Inscrições: até 18/6 / Mais informações aqui

CRMV-PI (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí) - Vagas: 101 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.501,06 até R$ 4.007,12 / Inscrições: até 22/6 / Mais informações aqui

UENF (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro)/RJ - Vagas: 158 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.571,58 até R$ 3.938,79 / Inscrições: até 23/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Goiás (GO) - Vagas: 479 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.541,20 até R$ 3.846,41 / Inscrições: até 7/7 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 10 / Escolaridade: médio e técnico / Salário: R$ 3.825 / Inscrições: de 9/7 até 30/7 / Mais informações aqui

Corpo de Bombeiros/MS - Vagas (temporárias): 230 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 3.815,88 / Inscrições: até 26/6 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 400 / Escolaridade: técnico / Salário: de R$ 1.238 até R$ 2.745 / Inscrições: de 2/7 até 15/7 / Mais informações aqui

Cisbaf (Consórcio Intermunicipal da Baixada Fluminense)/RJ - Vagas (temporárias): 390 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.600 até R$ 2.314,93 / Inscrições: até 1º/7 / Mais informações aqui

