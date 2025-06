'Influencer de Deus': como foi o milagre no Brasil atribuído a Carlo Acutis

O papa Leão 14 anunciou nova data para a canonização de Carlo Acutis, que deve ser o primeiro santo millenial da Igreja Católica. De acordo com o Vatican News, a cerimônia acontecerá em 7 de setembro. Inicialmente, ela estava marcada para 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes, mas foi adiada por conta do falecimento do papa Francisco.

A data escolhida pelo Vaticano guarda uma coincidência. É o Dia da Independência do Brasil e Acutis, conhecido como "influencer de Deus", operou milagre no país. Ele foi beatificado em 2020 após a Igreja reconhecer que ele teria intermediado um milagre de cura de uma criança brasileira, de Mato Grosso do Sul (leia mais abaixo).

O candidato a santo nasceu em 3 de maio de 1991 —os nascidos entre o início dos anos 1980 e meados dos anos 1990 são os considerados como da geração millennial— em Londres, no Reino Unido, e era amante da internet e da fé católica. Ele morreu em 2006 de leucemia.

Em seus apenas 15 anos de vida, Acutis criou sites religiosos e colaborou para a documentação e disseminação de milagres e conteúdos católicos online. Daí o apelido de "influencer de Deus".

De acordo com o Vaticano News, Acutis "entregou a Deus o pouco tempo de vida que lhe restava" quando recebeu o diagnóstico de câncer, em setembro de 2006 —ele morreu morreu no dia 12 de outubro do mesmo ano.

Qual o milagre de Carlo Acutis?

Um dos milagres atribuídos a Carlo Acutis é a cura de uma criança que sofria de doença congênita em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Conforme o relato, ela se curou depois que o seu avô tocou as roupas do jovem inglês, que estavam expostas em uma paróquia da cidade.

Ainda segundo o Vatican News, a festa de Acutis é celebrada no mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro). Isso pela ligação do jovem com o Brasil. O até então beato foi um dos patronos da JMJ (Jornada Mundial da Juventude) de Lisboa e os seus restos mortais repousam na cidade italiana de Assis.