Cinco mortos na capital do Irã após ataque israelense a prédio residencial

Um ataque israelense a um prédio residencial no centro de Teerã neste domingo (15) deixou pelo menos cinco mortos, informou a televisão estatal, em meio a uma escalada militar entre Irã e Israel.

"O bairro é densamente povoado e há uma alta probabilidade de um grande número de mortos e feridos", informou a emissora de televisão. Um jornalista da AFP no local relatou "duas explosões" com poucos minutos de diferença, perto do Ministério das Comunicações iraniano.

