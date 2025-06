CEO da Renault deixa cargo; reportagem diz que executivo vai liderar Kering

PARIS (Reuters) - O presidente-executivo da Renault, Luca De Meo, está deixando a montadora, informou a empresa neste domingo, logo após o jornal Le Figaro noticiar que ele assumirá a liderança do grupo de luxo Kering.

"Luca De Meo expressou sua decisão de deixar o cargo para assumir novos desafios fora do setor automotivo", disse a empresa em comunicado.

A Kering não quis comentar. Uma fonte familiarizada com os planos do presidente do conselho e CEO da Kering, François-Henri Pinault, disse à Reuters que ele estava trabalhando ativamente em sua sucessão, o que incluía a divisão das duas funções para contratar um novo presidente-executivo.

(Reportagem de Tassilo Hummel)