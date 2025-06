Caneta para telas de celular, tablet e notebook está por menos de R$ 65

Gosta de desenhar, escrever ou navegar em dispositivos com a tela sensível ao toque? O Guia de Compras UOL encontrou uma caneta que promete ajudar nisso.

O modelo da HS Acessórios funciona com aparelhos com os sistemas Android, Windows e os da Apple. Conheça as características desse produto e as principais avaliações de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre a caneta?

Compatível com tablets, smartphones e notebooks com tela touch screen

Ponta de alta precisão, ideal para traços finos e fluidos

Dispensa recargas e não requer emparelhamento via Bluetooth

Pode ser usada para desenhos, jogos, escrita e leitura

Funciona com dispositivos Android, iOS e Windows

Acompanha ponta extra, armazenada discretamente no interior da caneta

Conta com uma tampa magnética, que mantém a caneta protegida contra quedas

Sem cancelamento de palma

Disponível na cor branca e preta

O que diz quem comprou?

A caneta tem 4,5 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,5 estrelas (máximo de cinco). Elas destacam a facilidade do uso e compatibilidade com diferentes dispositivos como características positivas do produto.

Gostei muito. Uso para desenho, mas é bem legal usar para digitar ou rodar o feed. Para os desenhistas que nunca desenharam com caneta digital, é meio esquisito no começo, mas podem dar uma chance, que se acostuma e fica mais fácil. Recomendo comprar uma luva de desenho também. Nai

Minha primeira caneta e achei ótima. Foi uma surpresa, pois nunca tive interesse em adquirir um produto desses, mas gostei das opiniões e resolvi conferir. Ajuda muito e ainda funciona tanto no meu tablet (VAIO), como no celular da minha filha (Samsung) e no meu iPhone. Luciano

Ela é uma ótima opção, é barata e funciona muito bem no meu tablet, celular, Kindle e todos os meus dispositivos touch. Exatamente o que eu esperava. Lucca Zanardo Lisboa

Usei pouco até agora, mas a primeira impressão é boa. É bem leve, risca bem e com pouco esforço dá pra fazer o que quiser. Norma Macêdo

Pontos de atenção

Há também consumidores que relatam insatisfações com a ponta da caneta, dificuldades no uso e casos de incompatibilidade com determinados dispositivos. Confira os comentários avaliativos:

A caneta é razoável, pois não tem muita "pegada" na hora de marcar certas coisas no tablet. Ela tem uma ponta grande, como se fosse uma borrachinha, e a falta da ponta reta faz com que não tenha muita flexibilidade na hora de usar. Mas em questão de uso, funciona. O único "defeito" é essa ponta. Alice Rebel

Chegou em perfeito estado. Demorei para entender onde vinha a segunda ponta. Sinceramente, achei difícil o manuseio, talvez porque não é algo que eu lidava antes. Gésika Dias Ferreira

Não gostei muito, pois não tem como escrever com precisão por conta da ponta. Mas quem quer só pra passar página, é muito boa pois nem precisa carregar. Cari

É apenas uma caneta touch screen e não é compatível com iPads da 8ª geração. Miqueias

Vem aí o Dia de Ofertas UOL

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL que trará descontos exclusivos em diversos produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

A programação especial incluirá uma live de vendas exibida no Canal UOL na TV e no YouTube do UOL, comandada pela live seller Evelyn Marques. Você encontrará também inúmeras ofertas especiais em reportagens na home do UOL, em programas ao vivo do Canal UOL, nas redes sociais e canais de WhatsApp do UOL e nas newsletters do Guia de Compras.

Anote na agenda e não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.