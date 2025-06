'Ajuda nas primeiras palavras': brinquedo infantil de cachorro faz sucesso

Um cachorrinho de brinquedo que toca música da marca Fisher Price se destaca por ser bem avaliado entre consumidores. Na Amazon, em que foram registradas mais de 700 compras no mês passado, a nota média ficou em 4.9 (do total de cinco).

A boa notícia para quem deseja presentear uma criança com o brinquedo é que ele está com 20% de desconto, saindo por R$ 189,99. Quer saber se vale a pena? Confira adiante opiniões de quem o comprou.

O que a Fisher Price diz sobre brinquedo?

Promete desenvolver os sentidos e a coordenação motora do bebê

Dá para pressionar pés, mãos, coração, nariz ou orelha para ouvir músicas que ensinam mais de 100 palavras, nomes de cores e letras do alfabeto

Funciona com baterias AA já inclusas

Idade recomendada: a partir de seis meses

Conta com três fases para acompanhar o desenvolvimento da criança: explorar, estimular e imaginar

O que diz quem comprou?

O produto tem 1.500 avaliações de compradores, sendo 94% com pontuação máxima.

Achei o brinquedo realmente incrível. São muitos botões com várias interações cada um. Acompanha o desenvolvimento do bebê. Recomendo muito! Ótima compra.

Beatriz Alves

É lindo e vale a pena comprar. Tem várias canções e ajuda nas primeiras palavras da criança. A entrega foi rápida.

Patrícia Salamucha

Além de fofinho, chama bastante a atenção da criança. A dinâmica ajuda muito no desenvolvimento. Meu filho adorou.

Bárbara

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre problemas no acabamento do brinquedo, o volume baixo das músicas, além do preço elevado.

Comprei achando que a minha bebê de um ano e dois meses iria adorar e ela até gosta, mas não é o brinquedo favorito dela. Ela brinca pouco com ele. Não acho que vale o preço. Há brinquedos mais baratos e educativos para crianças dessa idade que as interessam mais.

Isabella

O volume é muito baixo. Já que é para o bebê brincar deveria ser mais alto o volume.

Katiane Keila

O acabamento deixa a desejar. Não é tão bonito. O corpo é quadrado e os modelos anteriores são muito mais bonitos.

Julio Fasta

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.