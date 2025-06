Brasil fatura prata e bronze no 3º dia do Mundial de Judô na Hungria

? Time Brasil (@timebrasil) June 15, 2025

Na luta final pela medalha de bronze no Mundial, a brasileira levou a melhor no golden score, ao finalizar o combate contra a Maysa Pardayeva (Turcomenistão) com um waza-ari.

"Eu peguei uma chave dura, logo no começo. Só que todo mundo me deu as dicas do que fazer, então pareceu até que foi um pouco fácil. Mas eu acho que eu sempre venho me esforçando muito, e uma hora o resultado vem. Eu acho que eu estou num momento muito bom, eu venho melhorando a cada dia. Estou tendo muita ajuda também, o pessoal vem me ajudando bastante", revelou a judoca paranaense.

Disputas de brasileiros no Mundial nesta segunda (16)*

Nauana Silva (63 kg)

Rafaela Silva (63 kg)

Gabriel Falcão (81 kg)

Luan Almeida (81 kg)

* Lutas preliminares a partir das 6h e finais às 13h (horários de Brasília)