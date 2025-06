Biólogo flagra momento em que onça ataca jacaré em rio no MT; veja vídeo

Do UOL, em São Paulo

O biólogo e guia de turismo Marcos Ardevino registrou o momento em que uma onça-pintada ataca um jacaré em um rio no Parque Estadual Encontro das Águas, entre Poconé e Barão de Melgaço, no Pantanal do Mato Grosso.

O que aconteceu

Marcos estava em um barco guiando três turistas na sexta-feira quando viu a cena. Quem protagonizou o ataque foi a onça conhecida na região como ''Medrosa''. Ela nasceu em 2016 e foi apelidada por esse nome após o canal National Geographic capturá-la em gravações assustada com um grupo de ariranhas.

O felino estava em cima de uma árvore observando a movimentação do jacaré na água. O biólogo, então, pediu para a embarcação ser posicionada e avisou que um possível ataque estava prestes a acontecer. Enquanto o piloto filmava, Marcos preparou a câmera para fotografar.

Vídeo mostra a onça pulando sobre o jacaré no rio. Antes de dar o bote, ela observou pacientemente o réptil, com quem travou uma disputa intensa por alguns segundos na água. Apesar da luta, o jacaré conseguiu escapar.

Onça-pintada conhecida como ''Medrosa'' Imagem: Marcos Ardevino

Marcos contou ao UOL que é difícil registrar uma cena como essa. ''Estava tudo muito propício para a fotografia, com luz boa, ângulo bom e área aberta. Parece até que a gente colocou a onça para fazer uma foto em estúdio. Qualquer pessoa que curte fotografia com certeza ficaria doida com uma situação dessa'', relatou.

Biólogo conta que, nos últimos 15 anos, tem visto mais onças-pintadas na região, o que tem atraído turistas do mundo todo. ''O meu objetivo é divulgar mais o Pantanal, divulgar esse roteiro, fazer com que conheçam a nossa região, para que se preocupem, e para que a gente possa cobrar os políticos por mais proteção desse ambiente, que é super-importante para a biodiversidade'', afirmou.