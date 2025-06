Autoridades brasileiras saem de Israel em direção a Jordânia nesta segunda

Comitiva com autoridades brasileiras —incluindo prefeitos, secretários e parlamentares— será transferida de Israel para a Jordânia nesta segunda-feira.

O que aconteceu

O transporte foi organizado após três dias de espaço aéreo fechado em Israel. O acordo para transporte para a comitiva de autoridades brasileiras que estão em Israel foi firmado neste domingo, segundo o senador Carlos Viana (Podemos-MG). Participaram também das negociações o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada de Israel em Brasília.

O governo da Jordânia já disponibilizou segurança para recebê-los na fronteira, caso Israel autorize a viagem por terra com segurança.

Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais do Brasil

Comitiva sai por terra de Israel até a Jordânia, onde será resgatada pela FAB. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, entrou em contato com o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), neste domingo para comunicar a interlocução com o governo jordaniano.

Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte Imagem: Reprodução/UOL

FAB está "de prontidão" para fazer o resgate. As autoridades brasileiras estavam em Israel para um evento sobre segurança quando foram surpreendidas pelo fechamento do espaço aéreo. O grupo precisou se salvaguardar em abrigos subterrâneos e nas instalações da universidade Beit Berl College, na cidade de Kfar Saba.

Tensão entre Israel e Irã

Novos bombardeios aconteceram neste domingo. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e também anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país. "A força aérea lançou uma onda de bombardeios contra dezenas de alvos de mísseis terra-terra no oeste do Irã", afirmou o Exército em um comunicado.

15.jun.2025 - Muito fogo e fumaça após ataque israelense atingir usina de combustível iraniana em Teerã Imagem: Majid Asgaripour/via Reuters

15.6.2025 - Bombeiros e equipes de resgate trabalham em um local atingido por um ataque de mísseis do Irã contra Israel, em Haifa Imagem: Rami Shlush/Reuters

O exército israelense anunciou que de mísseis disparados pelo Irã foram interceptados. Sirenes de alerta de ataque aéreo soaram neste no norte, centro e em parte do sul de Israel.

Outros ataques já haviam ocorrido na madrugada. Jatos israelenses bombardearam Teerã e atingiram reservatórios de combustível. Já o Irã lançou mísseis balísticos contra Israel, alguns dos quais conseguiram escapar das defesas aéreas israelenses.

Chegou a 224 o total de mortos no Irã e a 14 as vítimas em Israel. A guerra começou na última sexta-feira (13), quando Israel atacou o país, e continua neste domingo, com ataques em Teerã, Jerusalém e Tel-Aviv.