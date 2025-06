Pela 3ª vez na semana, voo da Azul tem problema no ar e volta a Recife

Do UOL, em São Paulo

Um voo da companhia aérea Azul que ia de Recife (PE) com destino a João Pessoa (PB) precisou retornar ao aeroporto de origem ontem por questões técnicas. É a terceira vez em quatro dias que um voo da Azul tem problemas e precisa retornar ao aeroporto de origem.

O que aconteceu

Voo precisou retornar por questões técnicas. O voo AD4560 que iria de Recife (PE) a João Pessoa (PB) na tarde desta sexta-feira retornou pouco depois de decolar.

A empresa não detalhou o que levou ao retorno da aeronave. A aeronave é do modelo ATR 72-600, um bimotor com capacidade para até 78 passageiros, usado em viagens regionais.

Avião decolou por volta das 15h, atingiu altitude de cerca de 1460 metros, e pousou novamente poucos minutos depois. Em nota, a Azul disse que "a aterrissagem e o desembarque dos clientes aconteceram normalmente e em total segurança".

Empresa diz que os passageiros receberam assistência e foram reacomodados em outros voos. Diz ainda que "lamenta eventuais transtornos" e que "medidas como essa são necessárias para conferir a segurança de suas operações".

Problema ocorre pela 3a vez

Esta é a terceira vez que um avião da Azul retorna ao aeroporto de origem em quatro dias. Todos os episódios ocorreram no aeroporto de Recife. Nos três casos, a Azul alegou questões técnicas mas não especificou o que levou ao retorno da aeronave.

Na quinta-feira (12), um voo de Recife a Madri teve um problema técnico e precisou retornar ao aeroporto. O voo AD8000 estava previsto para decolar às 19h10, mas saiu somente às 23h25. O voo era operado pela companhia Euroatlantic Airways.

O Boeing 767-300, com capacidade para mais de 200 passageiros, ficou cerca de três horas dando voltas no oceano. Só às 2h30 ele pousou de volta em Recife. A empresa disse que o avião ficou orbitando no ar antes de pousar para diminuir o peso ao aterrissar, um "protocolo preventivo".

Voo inaugural da Azul deRecife a Madri também enfrentou problemas na noite de terça-feira (10). O avião partiu de Recife às 19h52 e pousou novamente no aeroporto às 21h48. Neste caso, o avião também ficou dando voltas sobre o oceano.