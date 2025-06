TV Brasil lança minidocumentário sobre apostas de bets

A TV Brasil lança neste sábado (14), às 19h, a produção "Vidas em Jogo". O minidocumentário mostra a realidade de pessoas que perderam dinheiro, saúde e bem-estar por conta das apostas. Especialistas e autoridades debatem como frear os diversos impactos negativos das bets. A produção é assinada pela Superintendência de Comunicação Digital e Mídias Sociais (Sudim) da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Eu não posso permitir que as apostas se transformem em uma doença, em um vício, em que pessoas tenham dependência disso. Conheço gente que perdeu casa, que perdeu carro", afirmou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em uma das ações contra o avanço do problema.

O curta mostra que, no governo, atividades envolvendo múltiplos ministérios lutam contra a devastação causada na economia, saúde, educação e mais.

Nas cidades, grupos de apoio recebem cada vez mais membros relatando vício nas apostas online. Na economia, a ilusão do dinheiro fácil se transforma em dívidas que se escalonam. Do outro lado, a explosão das bets, "tigrinhos" e os mais diversos tipos de apostas ainda atraem pelas cores vibrantes, sons lúdicos e promessas de "renda extra".

De acordo com dados do Banco Central, os brasileiros gastaram, aproximadamente, R$ 30 bilhões por mês com apostas online nos três primeiros meses de 2025. Apostas em sites ilegais fizeram o Brasil perder até R$ 10,8 bilhões em arrecadação por ano, de acordo com estudo realizado pela LCA Consultores e apoiado pelo Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR). Em 2024, o varejo brasileiro perdeu R$ 103 bilhões por causa das bets, como apontam dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

"Do ponto de vista de velocidade e impacto, sem dúvida nenhuma, a gente nunca viu nada igual", afirmou Daniel Sakamoto, gerente executivo na Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

Pessoas com vícios em jogos entrevistadas no minidoc expuseram as próprias histórias, que mostram como, para além dos números, as apostas se tornaram devastadoras. "Muitas vezes fiquei em posição fetal e destruído, pensando em tirar a própria vida. Cheguei a um momento, como não conseguia parar de jogar, de pedir para ser internado", contou um integrante do grupo Jogadores Anônimos, de Brasília. "Hoje em dia, com celular na mão, você perde seu dinheiro sem perceber", avaliou outro entrevistado, sob anonimato.

"Essas apostas permaneceram por um período considerável sem qualquer regulamentação específica. As famílias podem estar sendo vítimas de forte apelo do marketing digital e da esperança de enriquecimento acelerado, propagado de forma irresponsável por muitas bets", ressaltou Jorge Messias, advogado-geral da União.

Legislação

As apostas de quota fixa de eventos esportivos foram legalizadas no país em 2018, mas não se cumpriu o prazo para regulamentação. Em 2023, a Presidência da República enviou uma nova Medida Provisória ao Congresso Nacional para aprimorar a legislação. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal incluíram entre as apostas de quota fixa legalizadas no Brasil os chamados jogos on-line. A partir da lei de 2023, o Ministério da Fazenda regulamentou o setor de apostas de quota fixa e criou a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA-MF) para controlar e regular o setor.

Na atuação parlamentar mais recente contra os prejuízos causados pelas bets, o Senado instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar "a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades".

A produção percorre ainda essas ações públicas, mostrando depoimentos à CPI de influenciadores que divulgam casas de apostas, ações interministeriais e declarações de autoridades contra os jogos. "É um vício. Destrói famílias, destrói bens, acaba com tudo. É a mesma coisa que usar cocaína", comparou o senador Omar Aziz.