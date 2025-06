Trump ganhou mais de US$ 57 milhões graças às criptomoedas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embolsou mais de 57 milhões de dólares com a venda de tokens (criptomoedas) de uma plataforma americana com a qual assinou um acordo em outubro, segundo um documento divulgado pela Casa Branca.

O documento, com mais de 230 páginas, enumera os ativos (ações, dividendos recebidos, propriedades imobiliárias, carteiras de investimento, etc.) do presidente.

Datado de 13 de junho de 2025, o documento é proveniente do Escritório de Ética Governamental (OGE), projetado para "evitar conflitos de interesse no poder executivo", conforme especifica.

O relatório especifica que o republicano, que rompeu com a tradição dos presidentes americanos de tornar públicas suas declarações de imposto de renda durante sua primeira campanha para as eleições de 2016, recebeu 57,35 milhões de dólares pela venda de tokens da World Liberty Financial.

Ele deu seu nome para esta nova empresa e lançou sua própria moeda digital, a $TRUMP, em janeiro, algumas horas antes de sua posse.

A World Liberty Financial emitiu 100 bilhões de tokens, dos quais cerca de 22,5 bilhões foram atribuídos à empresa DT Marks DeFi, vinculada a Trump.

O presidente é favorável às moedas digitais, nas quais também operam seus dois filhos mais velhos, e tomou várias iniciativas nessa área.

Além de nomear Paul Atkins, um defensor das criptomoedas, como diretor da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), Trump estabeleceu uma "reserva estratégica" federal financiada com bitcoins apreendidos pelos tribunais americanos.

O documento divulgado pela Casa Branca também resume a quantidade de royalties recebidos pelo presidente (relógios, perfumes, tênis, publicações que incluem uma Bíblia) e acordos de licenciamento em nível mundial.

Os campos de golfe de Trump ao redor do mundo também contribuíram para engordar suas contas bancárias pessoais, como o de West Palm Beach (29,1 milhões de dólares), onde ele frequentemente passa os finais de semana, e o de Miami (110,42 milhões).

Além disso, Trump recebeu uma pensão mensal de 6.484 dólares do Sindicato de Atores de Cinema (SAG), o que equivale a 84.292 dólares no período abrangido pelo documento.

