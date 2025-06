Trump se une a Putin e cobra paz em conflito Israel-Irã: 'Deve acabar'

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e que ambos concordaram que conflito entre Irã e Israel "deve acabar".

O que aconteceu

Chamada telefônica com presidente Putin foi realizada hoje e o assunto principal foi conflito entre Irã e Israel. Na quinta-feira (12), exército israelense atacou instalações militares e bases nucleares iranianas —ontem, o Irã atacou a cidade de Tel-Aviv, em Israel. Países continuaram os ataques um contra o outro neste sábado.

Ele [Putin] e eu acreditamos que esta guerra entre Israel e Irã precisa parar, e, como expliquei, a guerra dele [entre Rússia e Ucrânia] também deve terminar

Presidente Trump em postagem na rede Truth Social

Assessor do Kremlin confirmou conversa e críticas ao conflito dos países do Oriente Médio. "Vladimir Putin condenou a operação militar de Israel contra o Irã e expressou séria preocupação com uma possível escalada do conflito, que teria consequências imprevisíveis para toda a situação no Oriente Médio", disse Yuri Ushakov, assessor do Kremlin, a repórteres.

Presidente dos EUA disse que "Irã não pode ter uma arma nuclear e, nisso, creio que estamos [eu e Putin] de acordo". O político republicano afirma que Putin poderia ser útil nas conversas com o Irã dada a proximidade dele com o regime persa.

Recentemente, o Kremlin defendeu o direito do Irã de desenvolver energia nuclear para fins civis. Enquanto isso, a Rússia tem o maior arsenal nucelar do mundo, herdado da União Soviética.

Conversas sobre fim da guerra entre Rússia e Ucrânia estão paralisadas

Enquanto líderes pedem paz no conflito entre Israel e Irã, conversas sobre fim da guerra entre Rússia e Ucrânia estão paralisadas. Guerra entre os países ocorre desde fevereiro de 2022.

Sobre o assunto, Trump disse que tem havido troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia. O presidente dos EUA informou ainda que deve ter uma conversa mais aprofundada para falar do conflito com a Ucrânia. A agência russa de notícias RIA diz que diálogo deve ser restabelecido após 22 de junho.

Conflitos à parte, Trump ainda mencionou que durante a chamada o presidente Vladimir Putin o parabenizou pelo seu aniversário, de 79 anos, comemorado hoje.

* Com informações da Reuters e AFP