Trump declara US$600 mi em rendimentos com cripto, clubes de golfe e taxas de licenciamento

Por Tom Bergin e Lawrence Delevingne e Tom Lasseter

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump declarou mais de US$600 milhões em rendimentos proveniente de criptomoedas, clubes de golfe, licenciamento e outros empreendimentos em um relatório público financeiro divulgado na sexta-feira, que oferece um vislumbre do vasto patrimônio empresarial do presidente dos Estados Unidos.

O formulário, que aparentemente cobre o ano-calendário de 2024, mostra que os esforços do presidente no setor de criptomoedas aumentou substancialmente sua riqueza, mas ele também relatou altas receitas provenientes de empreendimentos e de seus outros negócios. No geral, o presidente declarou pelo menos US$1,6 bilhão em ativos, segundo cálculo da Reuters.

Embora Trump afirme ter colocado seus negócios em um fundo administrado por seus filhos, os documentos mostram como esses rendimentos ainda acabam sendo atribuídos ao presidente -- algo que o expõe a acusações de conflitos de interesse.

Alguns de seus negócios em áreas como criptoativos, por exemplo, se beneficiam de mudanças de políticas adotadas sob seu governo e se tornaram fonte de críticas.

"O presidente Trump, o vice-presidente Vance e os principais assessores da Casa Branca concluíram os treinamentos obrigatórios de ética e as obrigações de divulgação financeira", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em nota enviada por email à Reuters. "O governo Trump está comprometido com a transparência e a acessibilidade para o povo americano."

O relatório foi assinado em 13 de junho e não indica o período coberto. Os detalhes sobre os ativos em criptomoedas e outras informações, no entanto, sugerem que ele se refere até o final de dezembro de 2024, o que excluiria a maior parte dos valores arrecadados pelos empreendimentos de cripto da família.

A riqueza do empresário republicano que se tornou político varia de criptomoedas a imóveis, incluindo resorts e clubes de golfe, além de taxas de licença de um empreendimento no Vietnã, no desenvolvimento de um projeto na Índia e outro em Dubai.

Grande parte de sua fortuna, no papel, também está ligada à participação no Trump Media & Technology Group, empresa proprietária da plataforma de mídia social Truth Social.

(Reportagem de Lawrence Delevingne, Tom Bergin, Tom Lasseter, Shivani Tanna em Bengaluru; reportagem adicional de Jim Oliphant)