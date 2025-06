Trump aprova compra da U.S. Steel pela Nippon Steel por US$14,9 bilhões

Por Alexandra Alper

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou na sexta-feira a oferta da Nippon Steel, de US$14,9 bilhões, pela U.S. Steel, encerrando uma tumultuada negociação de 18 meses que sobreviveu à oposição sindical e a duas análises de segurança nacional.

Trump assinou um decreto permitindo que a fusão prossiga, desde que as empresas assinassem um acordo com o Departamento do Tesouro para resolver questões de segurança nacional que o acordo apresentava. Logo após, as companhias anunciaram que haviam assinado o acordo, cumprindo as exigências de Trump e, na prática, garantindo a aprovação para a operação.

"Estamos ansiosos para colocar nossos compromissos em ação e tornar a siderurgia e a manufatura americanas grandes novamente", disseram as empresas em comunicado, agradecendo a Trump. Elas acrescentaram que o acordo prevê US$11 bilhões em novos investimentos até 2028, além de compromissos em governança, produção e comércio.

A Nippon Steel comprará 100% da U.S. Steel, disse um porta-voz da empresa japonesa em Tóquio neste sábado.

As siderúrgicas não deram detalhes sobre a "golden share" prometida ao governo dos EUA, o que levanta dúvidas sobre a extensão do controle norte-americano. O senador David McCormick, da Pensilvânia, onde fica a sede da U.S. Steel, disse no mês passado que a golden share daria ao governo poder de veto sobre as decisões importantes relacionadas à empresa.

A Reuters noticiou anteriormente que a Nippon Steel vai investir mais US$3 bilhões em uma nova usina após 2028.

(Reportagem de Alexandra Alper e Steve Holland em Washington, David Gaffen em Nova York, Nathan Gomes em Bengaluru e Yuka Obayashi, Ritsuko Shimizu e Makiko Yamazaki em Tóquio)