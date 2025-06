"Somos fortes": israelenses permanecem desafiadores apesar de ataques do Irã

Tal Friedlander está agradecido por estar vivo depois de sair de um abrigo antiaéreo no centro de Israel, neste sábado (14), e encontrar seu apartamento completamente destruído por um míssil iraniano.

Restou apenas a estrutura do edifício residencial em Ramat Gan, perto de Tel Aviv, já que grande parte do bloco foi reduzida a escombros de concreto e metal retorcido.

A rua está tomada por destroços de carros destruídos, segundo relatou um jornalista da AFP ? uma cena rara em Israel, onde os avançados sistemas de defesa aérea costumam interceptar os ataques.

O Irã lançou contra Israel ondas de ataques com drones e mísseis durante a madrugada, que iluminaram o céu sobre Jerusalém e Tel Aviv, matando três pessoas e deixando dezenas de feridos.

O ataque foi uma retaliação aos bombardeios massivos de Israel contra a República Islâmica, que atingiram instalações nucleares e militares, mataram altos comandantes, cientistas nucleares e dezenas de civis, e buscaram destruir as capacidades defensivas do país.

Friedlander relata ter visto interceptações no céu antes que soassem as sirenes. "Entramos rapidamente no abrigo. Depois de alguns minutos, ouvimos uma grande explosão. Sabíamos que era algo sério", contou à AFP.

"Havia fumaça dentro do abrigo e ele começou a desmoronar. Tínhamos medo de sair", acrescenta. Depois de 10 minutos, saiu e encontrou seu apartamento completamente destruído.

"É apenas dano material. Agradeço a Deus por estarmos vivos", enfatiza.

Sirenes antiaéreas e explosões foram ouvidas por todo Israel durante a madrugada, e muitos moradores permaneceram em abrigos até que os comandos de defesa interna suspenderam os alertas.

Imagens da AFPTV feitas no centro de Tel Aviv mostram fogo e fumaça saindo de uma torre de apartamentos, com um grande buraco causado por uma explosão em sua base.

"Eles [o Irã] querem nos destruir, mas somos fortes", afirma Friedlander.

- Israelenses acostumados a ataques -

Em uma área residencial de Rishon LeZion, também próxima a Tel Aviv, equipes de emergência avançavam sobre os escombros de prédios para avaliar os danos.

Kobi Cohen relata que a porta de seu abrigo foi arrancada pela força de uma explosão próxima.

"Janelas, porta, vidros, tudo explodiu. Mas sobrevivemos, graças a Deus. Isso é o mais importante", insiste.

Cohen conta que uma pessoa morreu após uma explosão em uma rua próxima, mas que "a maioria das pessoas já viveu guerras em suas vidas, então não estamos nervosos".

Na praia de Tel Aviv, bares e restaurantes, normalmente cheios em um sábado, estavam fechados, mas algumas dezenas de pessoas nadavam, tomavam sol, tiravam selfies e passeavam com seus cães, aparentemente indiferentes ao ataque noturno.

"Levantamos, saímos do abrigo e fomos à praia", comenta Tal, moradora da vizinha Jaffa, que preferiu não divulgar o sobrenome.

Ela afirma que ataques anteriores ? incluindo os mísseis lançados pelo Irã em abril de 2024 ? fizeram com que os israelenses se acostumassem a esse tipo de evento.

"Acho que destruímos praticamente todos os planos de retaliação deles", acrescenta, em referência ao ataque sem precedentes de Israel contra o Irã, que teria atingido mais de 200 locais militares e nucleares, segundo o exército israelense.

Dalia Neeman, de 77 anos, também afirma que a campanha israelense no Irã "será para o bem de todo o mundo".

A artista, moradora de Tel Aviv, diz se sentir segura apesar da retaliação mortal iraniana. "Acreditamos em Deus e confiamos que Ele sempre nos ajudará", destaca.

