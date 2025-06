Reino Unido envia caças ao Oriente Médio por conflito entre Israel e Irã

O Reino Unido está enviando "reforços" para o Oriente Médio, incluindo caças, em meio ao conflito entre Israel e Irã, declarou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, neste sábado (14).

"Estamos enviando recursos para a região, incluindo caças, como parte do apoio emergencial", disse Starmer a um grupo de jornalistas a bordo do avião do premiê que viajava para o Canadá para uma cúpula do G7.

Starmer afirmou que conversou com o presidente americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, desde que Israel lançou um ataque em larga escala contra o Irã na sexta-feira, com o qual atingiu vários alvos militares e nucleares.

A República Islâmica respondeu com disparo de mísseis contra Israel, a maioria dos quais foi interceptada. A Força Aérea israelense continuou bombardeando vários alvos no Irã neste sábado.

"Estamos em contato constante com nossos aliados, o tempo todo, tanto eu quanto [o chanceler] David Lammy (...), que também conversou com os iranianos", acrescentou Starmer.

"Nossa mensagem constante é a desescalada", insistiu.