Rei Charles III rende homenagem às vítimas do acidente da Air India

O desfile militar realizado neste sábado (14) em Londres para celebrar o aniversário do Rei Charles III teve um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente com o Boing 787 da Air India, que caiu logo após a decolagem em Ahmedabad, noroeste da Índia, na última quinta-feira.

Realizada anualmente em junho, a cerimônia comemora publicamente o aniversário de Charles III. O rei completará 77 anos em 14 de novembro e celebrará a data em particular.

O rei Charles III, que continua o tratamento contra um câncer não revelado, percorreu de carruagem a avenida Mall, próxima ao Palácio de Buckingham, acompanhado pela rainha Camilla. O rei estava sorridente e acenou para a multidão reunida na Mall.

Charles III foi acompanhado pelo irmão, o príncipe Edward, pela irmã, a princesa Anne, e por seu filho e herdeiro do trono, príncipe William. A princesa Kate, esposa de William, também estava presente com seus filhos George, Charlotte e Louis.

Um grupo de ativistas antimonarquista também estava presente com bandeiras amarelas com a inscrição "Não é Meu Rei".

Homenagem às vítimas da tragédia com o avião da Air India

O acidente aéreo que aconteceu em Ahmedabad, no noroeste da Índia, na última quinta-feira matou 279 pessoas, incluindo 52 britânicos. Apenas um homem saiu com vida da queda da aeronave. O sobrevivente é um cidadão britânico.

Além do minuto de silêncio, membros da família real usaram braçadeiras pretas, incluindo o rei Charles.

De acordo com um porta-voz do palácio, a homenagem foi feita "como um sinal de respeito às vidas perdidas, às famílias de luto e a todas as comunidades afetadas por esta tragédia".

O desfile foi encerrado com uma apresentação aérea, testemunhada pela família real da varanda do Palácio de Buckingham.

Tradição de quase 300 anos

Conhecido como "Trooping the Colour", o desfile remonta ao reinado de Jorge II, em 1748. Embora tenha nascido num 30 de outubro, o então rei Jorge aproveitou o clima ameno da primavera europeia para celebrar seu aniversário.

As comemorações do aniversário do rei também são uma oportunidade, juntamente com o Ano Novo, para anunciar distinções e condecorações para celebridades e pessoas comuns. Neste ano, a lista incluiu o ex-jogador de futebol David Beckham e o ator Gary Oldman.

(Com AFP)