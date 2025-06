Quase 100 migrantes são resgatados no Canal da Mancha em dois dias

Quase 100 migrantes que tentavam chegar ao Reino Unido atravessando o Canal da Mancha em embarcações frágeis foram resgatados nos últimos dois dias, anunciaram as autoridades francesas neste sábado (14).

A prefeitura marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte explicou em um comunicado que 99 migrantes foram resgatados em diversas operações nos últimos dois dias.

Alguns deles estavam em embarcações superlotadas na água ou à deriva.

De acordo com as autoridades britânicas, 919 migrantes cruzaram o Canal da Mancha na sexta-feira em 14 embarcações.

Desde o início do ano, pelo menos 15 pessoas morreram neste trecho de mar que separa a França do Reino Unido, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Em 2024, foram 78, um recorde desde o surgimento dessas travessias em embarcações frágeis e frequentemente superlotadas, em 2018.

O governo trabalhista do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, assim como seus antecessores conservadores, prometeu combater a imigração irregular.

O Parlamento analisa uma lei sobre controle de fronteiras que, entre outras coisas, deve dar à polícia mais poder para combater as redes de contrabando.

bj/cnp/bow/sag/pb/aa

© Agence France-Presse