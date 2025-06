Prefeito de Macaé explica ida a Israel após críticas: 'Buscar conhecimento'

Refugiado em um abrigo na cidade de Kfar Saba, em Israel, juntamente contra outras autoridades brasileiras, o prefeito de Macaé (RJ), Welberth Rezende, explicou sua ida ao país que está em conflito com Irã, justificando que foi buscar conhecimento para melhorar sua cidade, em entrevista ao UOL News de hoje.

Claro que é uma situação que a gente não queria estar passando aqui, mas muita gente até perguntou 'foi fazer o que aí?' Claro que nós viemos buscar conhecimento, sem levar em consideração essa questão da guerra, sem entrar no mérito dessa discussão, eu vim tão somente pelo conhecimento.

Se estivéssemos aqui vendo avanço, vendo o programa que pudesse mudar a vida das pessoas de nossas cidades, valeria a pena, mas como o programa foi interrompido, a gente precisa voltar. O programa foi encerrado, então a gente precisa agora voltar o mais rápido possível a nossa casa.

Welberth Rezende

O prefeito afirmou também que solicitou à Embaixada brasileira maior apoio, não só aos políticos, mas também à toda população brasileira presente em Israel.

Não só nós, mas também todos os turistas, todos os brasileiros, foi isso que eu falei hoje para a Embaixada, que nós sentíamos falta da presença da Embaixada brasileira dando apoio aos 40 políticos, mas também à população, 150 pessoas entraram em contato buscando uma forma de sair de Israel.

Então é importante também o apoio a esses brasileiros que precisam saindo aqui o mais rápido possível contra essa guerra que a gente não sabe quando vai acabar.

Welberth Rezende

Welberth Rezende está em Israel a convite do governo local, junto com uma comitiva de representantes de várias cidades brasileiras para um evento internacional voltado ao desenvolvimento econômico e à inovação.

O grupo chegou a Israel no dia 9 de junho e está na cidade de Kfar Saba, na região central de Israel. A princípio, a viagem se encerraria no dia 20.



O prefeito de Macaé concluiu explicando que o conflito entre Irã e Israel fechou o espaço aéreo da região. Assim, o caminho para voltar ao Brasil precisaria ser, inicialmente, terrestre.

Não sabemos quando o espaço aéreo vai abrir. Essa guerra não é uma guerra de forças armadas terrestres, é de forma aérea por conta da questão de serem países que não têm fronteira, então é bomba para lá, é míssil para cá, é drone para lá, é drone para cá, então é bomba só pelo ar.

Então não seria prudente liberar o espaço aéreo nesse momento também, nem se liberasse eu tentaria sair por aqui, e nós estamos tentando sair por um dos três países, Jordânia, Egito, ou pelo Chipre, para que possamos, a partir daí, buscar o caminho de casa.

Welberth Rezende

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: