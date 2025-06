Suspeito de matar deputada é empregado de empresa de segurança, diz polícia

A polícia identificou o suspeito de matar uma deputada e ferir um senador no estado de Minnesota (EUA), na madrugada de hoje. O suspeito é um homem de 57 anos, identificado como Vance Boelter. A deputada democrata Melissa Hortman foi morta a tiros em casa com o marido. Em um local distinto, o senador John Hoffman, também democrata, foi baleado múltiplas vezes juntamente com sua mulher.

O que aconteceu

O suspeito é um homem de 57 anos, identificado como Vance Boelter. Segundo fontes oficiais, ele trabalha na empresa de segurança Praetorian Guard Security e recebeu treinamento militar.

Ele estava com uniforme da polícia e com um veículo equipado com luzes, que lembram viaturas policiais. De acordo com a polícia, um "manifesto" foi encontrado no carro do suspeito com uma lista com "muitos legisladores e outras autoridades" que seriam alvos potenciais de um ataque.

Lista de alvos incluía outros políticos democratas. Segundo a polícia, médicos que prestam assistência para mulheres que querem realizar abortos também estavam na lista. No total, 70 pessoas faziam parte do plano.

Polícia encontrou no veículo do suspeito papéis escritos "No Kings" (Sem reis, em tradução literal). Hoje estavam previstas manifestações organizadas por uma entidade chamada No Kings. Hoje, 14 de junho, é celebrado o Dia da Bandeira dos Estados Unidos e também é aniversário de Trump. Os protestos, segundo site da organização, são um ato contra o presidente e para mostrar que a "bandeira não pertence ao presidente, mas ao povo".

Os protestos em Minnesota foram cancelados, segundo seus organizadores. A recomendação para o cancelamento foi dada pelo governador do estado, o democrata Tim Walz, após os ataques da madrugada.

Given the targeted shootings of state lawmakers overnight, we are asking the public to not attend today's planned demonstrations across Minnesota out of an abundance of caution. pic.twitter.com/7hFccnrQUT -- MN State Patrol (@MnDPS_MSP) June 14, 2025

Os ataques

A polícia foi chamada para uma ocorrência às 2h (horário local) de hoje na casa do senador Hoffman , em Chaplain (Minnesota). As autoridades, então, ofereceram primeiros socorros a ele e à sua esposa, e os levaram para o hospital. Ambos foram submetidos à cirurgia e estão vivos.

Por volta das 3h35 (horário local), houve outra chamada em Brooklyn Park (Minnesota), e policiais foram à casa da deputada Hortman, onde encontraram ela e seu marido feridos. Ambos foram declarados mortos posteriormente, segundo Drew Evans, superintendente do Departamento de Detenção Criminal de Minnesota. A distância entre Brooklyn Park e Chaplain, dirigindo, é de aproximadamente 15 minutos.

Nesta segunda chamada, a polícia se deparou com o suspeito, trocou tiros, mas ele escapou. A Polícia de Minnesota e o FBI estão auxiliando na busca do homem.