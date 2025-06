Parque Nacional do Itatiaia registra menor temperatura do ano: -9,4ºC

O Parque Nacional do Itatiaia, localizado no sul fluminense, entre os municípios de Itatiaia e Resende registrou nesta madrugada (14), a temperatura mais baixa do ano, com os termômetros marcando -9,4ºC, às 6h46 da manhã, na estação do Campo Belo, a 2.380 metros de altitude. O frio intenso causou geada nas áreas mais altas do parque, com a vegetação amanhecendo coberta de gelo. Muitos turistas aproveitam esta época do ano para acampar no parque, administrado pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e Conservação (ICMBio).

Criado em 1937, é considerado o primeiro Parque Nacional do Brasil. Localizado na Serra da Mantiqueira compreende os municípios de Itatiaia e Resende, além das cidades de Bocaina e Itamonte, no estado de Minas Gerais.

Notícias relacionadas:

Capitais

. A previsão para hoje é de céu parcialmente nublado a claro, com ventos passando a moderados a partir da tarde e possibilidade de rajadas. O dia está ensolarado e a temperatura em elevação, com a máxima prevista de 28°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas capitais de Belo Horizonte e Curitiba, os termômetros assinalaram a temperatura de 9ºC na madrugada. São Paulo teve a mínima de 11ºC, seguida por Brasília e Porto Alegre com os termômetros marcando 13ºC. Em Goiânia, a temperatura mínima foi de 15ºC e, em Florianópolis e Vitória a mínima foi de 16ºC.

As demais capitais tiveram a temperatura mínima acima dos 20ºC durante a madrugada.