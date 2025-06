Papa faz apelo de paz a Irã e Israel pela 'responsabilidade e razão'

O papa Leão 14 lançou, neste sábado (14), um "apelo à responsabilidade e à razão" ao Irã e a Israel, em um momento em que "a situação se deteriorou gravemente" entre os dois países.

"Neste momento tão delicado, desejo renovar firmemente o apelo à responsabilidade e à razão", afirmou durante uma audiência pública na Basílica de São Pedro.

"Ninguém jamais deve ameaçar a existência de outro, e é dever de todos os países apoiar a causa da paz, utilizando caminhos de reconciliação e promovendo soluções que garantam segurança e dignidade para todos", continuou.

"O objetivo de construir um mundo mais seguro, livre da ameaça nuclear, deve ser perseguido por meio do encontro respeitoso e do diálogo sincero para construir uma paz duradoura baseada na justiça, na fraternidade e no bem comum", declarou.

Na sexta-feira, Israel lançou um ataque sem precedentes em solo iraniano, alegando ter informações de inteligência de que o Irã estava se aproximando do "ponto sem retorno" em direção à bomba atômica. O ataque atingiu mais de 200 instalações militares e nucleares e matou os oficiais militares de mais alta patente do país.

Em resposta, o Irã, que nega desenvolver armas nucleares, disparou dezenas de mísseis contra instalações militares em Israel. A maioria dos projéteis foi interceptada pelo Exército israelense, mas alguns causaram danos extensos na região de Tel Aviv.

Israel bombardeou defesas aéreas e lançadores de mísseis no Irã neste sábado, intensificando suas operações para desmantelar as capacidades militares de seu arqui-inimigo.