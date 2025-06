Óleo Kérastase promete deixar cabelo loiro mais brilhante; veja avaliações

A Kérastase é conhecida por ter produtos que ajudam a manter o brilho e hidratação dos cabelos. Encontramos um óleo da marca que promete fazer isso por R$ 170.

É o Kérastase Óleo Blond Absolu Huile Cicagloss. Mas será que ele vale o investimento? Confira a seguir detalhes sobre ele e opiniões de quem comprou.

O que a Kérastase diz sobre o óleo

É um produto de nutrição capilar ideal para cabelos loiros, descoloridos, grisalhos ou com mechas descoloridas.

Possui uma fórmula de limpeza criada para acalmar e hidratar o cabelo da raiz às pontas, deixando uma sensação leve e que ilumina os tons loiros.

O Bain Lumière desintoxica o cabelo da poluição e remove agentes que enfraquecem os fios.

Ele ainda é enriquecido com Ácido Hialurônico e Flor de Edelweiss. A sua fórmula possui altas concentrações de antioxidantes para prevenir danos e proteger a fibra. O Ácido Hialurônico hidrata os cabelos loiros, alisando a fibra para um toque uniforme ao longo dos fios, segundo a empresa.

O que diz quem comprou o produto

São mais de 23 mil avaliações sendo 4,7 a nota média na Amazon.

O brilho e a maciez que os cabelos ficam. Surreal de perfeito. Ana Rita Espinheira

Fantástico!!! Meu cabelo é descolorido, grosso, longo e sensibilizado. Entrega muito resultado quando se está buscando SALVAR as madeixas! Para cabelos saudáveis eu creio que possa ser pesado, mas para cabelos que precisam de reconstrução ele é incrível. Lilian

Tenho o cabelo cacheado e com luzes, porém é fino e pesa com facilidade dependendo do produto usado. E esse deixou meu cabelo com zero frizz, além de hidratado, mais definido, macio, super cheiroso e com um brilho inexplicável. Anônimo

Pontos de atenção

Algumas pessoas não notaram diferença em seus cabelos após o uso do óleo.

Ainda não notei grandes resultados. Tenho mechas e cabelo liso...usei 5x e por enquanto nenhum efeito diferenciado, meus cabelos ficam mais bonitos com L'oreal. Fabiane

Essa máscara para mim não deu muito certo. Achei que não quebrou o amarelo do cabelo. Regina

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.