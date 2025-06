Número de mortos em enchentes na África do Sul sobe para 86

O número de mortos nas graves enchentes que atingiram a África do Sul no início desta semana subiu para 86, após as equipes de resgate resgatarem mais vítimas neste sábado (14).

Fortes chuvas atingiram a província do Cabo Oriental, onde o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, declarou na sexta-feira que o "desastre catastrófico" ocorreu devido às mudanças climáticas.

O ministro da Polícia, Senzo Mchunu, disse neste sábado que "o número total de mortos na província chegou a 86".

Ramaphosa estimou que as águas das enchentes atingiram mais de quatro metros de altura após as chuvas intensas e os ventos fortes que atingiram a província.

Milhares de casas, estradas, escolas e unidades de saúde ficaram cobertas de lama após as inundações.

A área mais atingida foi a cidade de Mthatha, localizada a cerca de 800 quilômetros ao sul de Joanesburgo.

Equipes de resgate foram de porta em porta em busca de corpos ou possíveis sobreviventes depois que as pessoas ficaram presas em suas casas.

Alguns conseguiram escapar para os telhados, onde esperaram por horas a chegada do socorro.

Neve e chuva forte são comuns durante o inverno na África do Sul, mas as áreas costeiras do país foram atingidas por condições climáticas "sem precedentes", disse Ramaphosa.

De acordo com o Fundo Verde para o Clima, o país é altamente vulnerável aos impactos da variabilidade e das mudanças climáticas, que aumentam a frequência e a gravidade dos eventos climáticos extremos.

