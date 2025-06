Israel atacará 'todos os locais do regime' no Irã, diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou neste sábado (14) que o Exército israelense bombardeará "todos os locais do regime" no Irã, acrescentando que os ataques israelenses representaram um "golpe real" no programa nuclear da República Islâmica.

"Atacaremos todos os locais e alvos do regime dos aiatolás", declarou Netanyahu. "Desferimos um golpe real em seu programa nuclear" desde o ataque massivo contra a República Islâmica na sexta-feira, acrescentou.

bur-bfi/mj/hme/jvb/sag/aa

© Agence France-Presse