Irã acusa Israel de minar negociações nucleares com os EUA

O Irã acusou seu arqui-inimigo Israel, neste sábado (14), de minar as negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear da República Islâmica ao atacar o território iraniano.

"A agressão do regime sionista contra o Irã, que ocorreu em meio às negociações" entre o Irã e os Estados Unidos, é "mais um sinal da hostilidade inerente do regime (israelense) à diplomacia", disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, durante um telefonema com seu homólogo russo, Serguei Lavrov.

