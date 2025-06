Inter Miami e Al Ahly empatam (0-0) na abertura da Copa do Mundo de Clubes

O Inter Miami e o egípcio Al Ahly empataram em 0 a 0 na partida de abertura da Copa do Mundo de Clubes, neste sábado (14), no Hard Rock Stadium de Miami, que acabou ficando quase lotado, contrariando as expectativas.

Na reta final do primeiro tempo, o goleiro Ustari do time da Flórida, defendeu um pênalti cobrado por Trézéguet.

Lionel Messi foi o jogador mais perigoso do Inter Miami, acertando a trave nos últimos instantes do jogo.

A segunda partida do Grupo A, entre Porto e Palmeiras, será disputada neste domingo, em East Rutherford, Nova Jersey.

