George Russell (Mercedes) conquista pole do GP do Canadá de F1; Bortoleto é 15º

O piloto britânico George Russell (Mercedes) vai largar da pole position no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 no domingo, após marcar o melhor tempo na classificação neste sábado (14), no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

O tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) e o atual líder do campeonato Oscar Piastri (McLaren) registraram o segundo e o terceiro melhores tempos, respectivamente.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) vai largar em 15º após ser eliminado no Q1.

Esta é a primeira pole position de Russell, de 27 anos, na temporada e a sexta de sua carreira, graças a um desempenho que confirmou a força da Mercedes na pista canadense, fazendo um tempo de 0,160 segundos à frente de Verstappen.

"É incrível ter conseguido isso, especialmente diante desta multidão fantástica. É provavelmente uma das voltas mais emocionantes da minha vida! Nessa última volta, eu estava indo cada vez mais rápido, então estou muito, muito feliz", comemorou Russell.

Duas semanas após a colisão entre Russell e Verstappen em Barcelona, a largada da corrida deste domingo, e especialmente a batalha na primeira curva, promete ser emocionante entre os dois pilotos, embora com um risco adicional para Verstappen, que pode ser suspenso por uma corrida se fizer manobras perigosas.

"Tenho mais pontos da Superlicença com os quais posso jogar", brincou Russell quando questionado sobre a situação.

Para o britânico, a pole position deste sábado é sua segunda vez consecutiva no Canadá, tendo conquistado a pole de 2024 superando o então dominante Verstappen por 0,160 segundos.

- Alonso "muito feliz" -

Seu companheiro de equipe Kimi Antonelli (Mercedes) largará ao lado de Piastri na segunda fila, à frente da Ferrari de Lewis Hamilton e da Aston Martin do espanhol Fernando Alonso.

"Estou muito feliz com o resultado. Estamos em um bom momento de pilotagem e de 'feeling' com o carro", disse Alonso à emissora DAZN.

Lando Norris (McLaren), apenas 10 pontos atrás de seu companheiro de equipe Piastri no Mundial de Pilotos, largará da oitava posição ao lado do monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

O francês Isaack Hadjar (Racing Bulls) e o tailandês Alexander Albon (Williams) completaram o Top 10.

Hadjar se envolveu em uma polêmica na primeira parte da classificação (Q1), quando atrapalhou Carlos Sainz (Williams) durante sua volta. O espanhol foi eliminado (17º) e manifestou sua irritação e frustração com o francês pelo rádio.

O outro piloto da Red Bull, Yuki Tsunoda, registrou o 11º tempo mais rápido, mas devido a uma punição devido a um incidente durante a terceira sessão de treinos livres, largará da última posição.

O principal beneficiário desta penalização é o argentino Franco Colapinto (Alpine), que, apesar de ter marcado o 12º melhor tempo do dia, vai largar na 11ª posição.

Apesar de ter alcançado seu melhor desempenho na classificação com a equipe francesa, Colapinto pediu desculpas à sua equipe pelo rádio após ser eliminado no Q2: "Sinto muito, eu talvez poderia ter chegado ao Q3".

--- Grid de largada do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1:

-Primeira fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

-Segunda fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

-Terceira fila:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

-Quarta fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

-Quinta fila:

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

-Sexta fila:

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

-Sétima fila:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

-Oitava fila:

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

-Nona fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

-Décima fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

Obs: Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull), que fez o 11º melhor tempo, foi sancionado com dez posições e vai largar da última posição.

