Friozinho: veja 10 hospedagens curtir o melhor do inverno em SP, RJ e MG

A poucas horas de carro de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, cidades serranas oferecem hospedagens ideais para curtir o inverno. Em destinos como Nova Friburgo (RJ), Cunha (SP), Serra Negra (SP) e Gonçalves (MG), é possível se hospedar em chalés e casas com lareira, banheira e vista para as montanhas, ideais para aproveitar o frio com conforto e silêncio.

Selecionamos acomodações disponíveis no Airbnb, todas com nota acima de 4,8, localizadas em áreas cercadas por natureza e com estrutura voltada para os dias mais frios. São opções que oferecem privacidade e contato com o verde, sem precisar ir muito longe das grandes cidades (os preços foram checados, mas podem variar conforme a data escolhida).

Gonçalves (MG)

Um lugar ideal para o friozinho Imagem: Divulgação Airbnb

Chalé no Bairro dos Venâncios tem vista de 360° e fica a 9 km de Gonçalves. Localizado no alto da Balança, permite ver o nascer e o pôr do sol da própria acomodação. O espaço foi construído para oferecer descanso em meio à natureza.

Reserve por R$ 452 a diária

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Ficamos no chalé da Maria no final de semana e foi uma experiência maravilhosa! O espaço é muito bonito, rodeado por natureza, ideal para quem busca tranquilidade e conexão com o ambiente. O chalé estava impecavelmente limpo, bem cuidado e com tudo funcionando perfeitamente". (Julia, junho de 2025)

Petrópolis (RJ)

Petrópolis fica na zona serrana do RJ Imagem: Divulgação Airbnb

Chalé a 4 km do centro do Vale das Videiras tem Wi-Fi, Smart TV e ar-condicionado quente e frio. Conta com cozinha compacta equipada com cooktop, micro-ondas, frigobar, utensílios básicos e churrasqueira. O acesso às atrações turísticas e ao comércio local é fácil. Animais de estimação são permitidos.

Reserve por R$ 513 a diária

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Simplesmente um paraíso, para quem gosta de se desligar da correria da cidade, esse é um lugar perfeito, no meio da natureza, vista maravilhosa, clima de serra, tudo lindo e o chalé mais lindo ainda. Uma experiência maravilhosa. E seu Laudemir foi um anfitrião maravilhoso, muito solicito e sempre dando dicas de lugares" (Lucivanha, março de 2025)

Araras (RJ)

Araras é ideal para quem gosta de fugir da capital carioca Imagem: Divulgação Airbnb

Casa container em Araras tem projeto integrado à paisagem e vista para as montanhas. São três containers formando uma única casa, com sala, cozinha, banheiro, deck e jardim no térreo; suíte e duas varandas no andar superior. Fica em condomínio com segurança 24h e oferece privacidade.

Reserve por R$ 662 a diária

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Lugar lindo, dentro de um condomínio bem tranquilo, próximo ao 'centrinho', local. Casa confortável com uma vista maravilhosa, espaço ótimo para fugir da correria da cidade grande, amplo e bem decorado e com todas as comodidades anunciadas". (Rafael, abril de 2025)

Campos do Jordão (SP)

Campos do Jordão já virou tradição no inverno Imagem: Divulgação Airbnb

Cabana a 1.800 metros de altitude tem vista panorâmica da cidade, deck externo e cozinha equipada. Acomodação comporta até três adultos ou um casal com duas crianças. Conta com quarto com vista para o nascer do sol, sala de estar, banheiro com itens básicos e área externa voltada para o pôr do sol.

Reserve por R$ 690 a diária

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A cabana é incrível, tem uma vista linda. Estava muito limpa e organizada. Tem roupa de cama e banho. Recomendo apreciar o pôr e o nascer do sol, é realmente lindo. A localização é muito boa e de fácil acesso aos principais pontos turísticos da cidade. A Bel e o Mauricio, são excelentes anfitriões. Com certeza voltarei outras vezes." (Erica, maio de 2025)

Cunha (SP)

Cunha é ideal para quem gosta de pegar a estrada Imagem: Divulgação Airbnb

Cabana em área rural, a 300 metros do asfalto, com entrada privativa e cercada por mata preservada. Conta com lago, trilha na floresta e vista ao longo do trajeto. Fica a cerca de uma hora de atrações como o Lavandário, a Pedra da Macela e a cidade de Paraty.

Reserve por R$ 439 a diária

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: " A cabana é super aconchegante e está diretamente conectada com a natureza! É um lugar incrível para quem busca espairecer a cabeça e curtir bons momentos em casal; O chalé tem dispõe de ótimos atrativos tais como: lareira, fogueira, ofurô e outros itens para proporcionar uma estadia incrível e inesquecível". (José Marcelo, março de 2025)

São Bento do Sapucaí (SP)

São Bento de Sapucaí inverno Imagem: Divulgação Airbnb

Chalé em São Bento do Sapucaí, a cerca de 200 quilômetros de São Paulo, tem vista para a Pedra do Baú e cama com hidromassagem voltada para a paisagem.

Reserve por R$ 697 a diária

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Fiquei por 4 dias no chalé, bate exatamente com a descrição e é um lugar incrível! Tanto o chalé em si, quanto a paisagem e a tranquilidade do local fazem com que seja uma ótima opção para quem está querendo fugir por alguns dias do caos da cidade. O Wellington foi um ótimo anfitrião, sempre respondendo rapidamente. Recomendo e com certeza voltaria, valeu a pena". (Tales, maio de 2025)

São José dos Campos (SP)

São José dos Campos fica no interior de SP Imagem: Divulgação Airbnb

Chalé a 2 quilômetros de São Francisco Xavier, em estrada acessível para qualquer carro. Fica dentro de um sítio com trilha e rio particular, e oferece privacidade mesmo com outras residências no terreno. Conta com fogo de chão, cama queen, aquecedor a óleo, ventilador e água potável da torneira. No local vivem cães e gatos. A rede elétrica é 220V.

Reserve por R$ 610 a diária

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "O Chalé Zen se tornou um dos nossos destinos preferidos. O espaço é extremamente aconchegante, tudo da melhor qualidade (a cama e os travesseiros são perfeitos!) e o lugar é super reservado com uma vista incrível. Sem falar dos dogs que sempre aparecer para dar um oi e aquecer o coração com carinho canino. A Flávia é mega atenciosa e sempre responde muito rápido. Não vemos a hora de voltar para mais uns dias relaxando ao som da natureza." (Maíra, maio de 2025).

Visconde de Mauá (RJ)

Visconde de Mauá fica na serra carioca Imagem: Divulgação Airbnb

Espaço em Visconde de Mauá com 3.000 m² de área privativa e córrego com som de água corrente. Fica aos pés da Pedra da Gávea, cercado por mata, aves e árvores frutíferas. Há ervas e temperos disponíveis para uso. Ideal para quem busca contato direto com a natureza.

Reserve por R$ 755 a diária

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Casa extremamente aconchegante e quintal maravilhoso e enorme. Um espaço pra ter contato com a natureza mesmo. Uma coisa que me surpreendeu foi o fato de praticamente não ter mosquitos. Fui preparada com raquete e tudo e nem usei. A Izabel foi uma querida conosco desde a chegada explicando tudo e sendo solicita a qualquer chamado nosso. Amei. A estrada pra chegar está bem esburacada mas dá pra desviar e subir mesmo sem carro 4x4". (Ana Cristina, maio de 2025).

Nova Friburgo (RJ)

Nova Friburgo é opção para sair do óbvio no RJ Imagem: Divulgação Airbnb

Casa com vista, cercada por deck de madeira e vegetação, a 500 metros da Praça do Suspiro. Fica em rua sem saída, sem circulação de carros. Há privacidade total, sem imóveis com vista para o interior da casa. Localizada no bairro Centro, fora da área de prédios da avenida principal. Acesso rápido de carro.

Reserve por R$ 341

Nota no Airbnb: 4,89

Palavra do hóspede: "Lugar muito bonito e muito tranquilo. Ótima localidade, perto de tudo e ao mesmo tempo na natureza. Casa muito aconchegante e uma varanda muito bonita, me senti em paz e tranquilo a todo momento. Juliana se mostrou muito simpática e nos ajudou. Amei muito, super recomendo e com certeza irei voltar um dia." (Isabel, abril de 2025).

Serra Negra (SP)

Serra Negra tem bons chocolates e fondues Imagem: Divulgação Airbnb

Chalé em área isolada, com vista para a serra e rodeado por natureza. Possui banheira de hidromassagem, espaço para churrasco e ambiente silencioso, com sons de pássaros. Indicado para quem busca descanso em local reservado.

Reserve por 714 a diária

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "O chalé é super aconchegante e tinha uma vista linda!!! Foram dias de descanso. Sentimos apenas que havia obra nos chalés ao redor e não pudemos aproveitar o local durante o dia devido ao barulho e a presença dos trabalhadores. Andrea foi muito atenciosa nas dicas da cidade e em todas as nossas necessidades. Queremos voltar em outra oportunidade". (Nathalia, junho de 2025).

