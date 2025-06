'Ótimo para exercícios e estudar': por que fones Beats Solo3 fazem sucesso

A Beats é uma das principais marcas quando o assunto é fone de ouvido. E um dos modelos sem fio que fazem sucesso é o Beats Solo3.

O Guia de Compras UOL encontrou um modelo com mais de 87 mil avaliações na Amazon, com nota de 4,6, de um total de 5. Confira a seguir mais detalhes sobre o fone de ouvido e avaliações de compradores.

O que a Beats diz sobre o fone?

Conectividade via Bluetooth para utilizar com seus dispositivos móveis sem precisar de fios

Até 40 horas de bateria

A tecnologia Fast Fuel faz com que ele carregue três horas de som em apenas 5 minutos

Fones com encaixe ajustável e acolchoamento, ideais para o uso no dia a dia

Design leve, moderno e dobrável

Atenda a chamadas, controle o áudio e ativa a Siri com os controles multifuncionais nos fones

O que diz quem comprou o produto?

São mais de 87 mil avaliações. Confira opiniões de quem já comprou:

Já conheço o produto e comprei porque sei da qualidade que tem! É ótimo para quem gosta de praticar exercício, estudar, ficar no quarto sozinho ou mesmo evitar locais barulhentos. Recomendo muito comprar! Stelio Souza Gama

Produto possui bom isolador, é confortável, material de qualidade, ótimo reprodutor. Ítalo Galliza

Um Beats sempre é um Beats. Ótimo produto. Gustavo Oliveira

Pontos de atenção

Algumas pessoas reclamam do custo elevado que o fone possui, o que faria com que ele não valesse a pena. Ainda há queixas sobre a qualidade do som.

É um headphone bom com boa qualidade de som, porém não é absurdamente melhor que outras marcas mais baratas. É robusto e bem construído. Contudo, se usar por um tempo dói as orelhas tornando-se bastante desconfortável. Para academia dá certo, mas para trabalhar por horas é bastante incômodo. Com 40 min já começou a incomodar. Pelo preço, me decepcionou um pouco. M. Saraiva

O som parece radinho de pilha. Me decepcionou muito. Nina Marques

