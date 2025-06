Esperamos ajuda do governo para sair de Israel, diz prefeito em bunker

Um grupo de prefeitos brasileiros precisou se refugiar em um abrigo na cidade de Kfar Saba, em Israel, após o ataque militar contra o Irã. O espaço aéreo israelense está fechado desde o bombardeio ao país vizinho. Ao UOL News de hoje, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, disse esperar ajuda do governo para voltar ao Brasil.

São muitos os representantes aqui, são 25 pessoas. Estamos aqui desde a semana passada. Voltaríamos na próxima semana e agora esperamos voltar na primeira oportunidade que tiver.

Óbvio que se o governo brasileiro puder colaborar e acertar com Israel a nossa saída daqui, é o que a gente espera. Esperamos porque não existe a possibilidade de sair desse momento de onde a gente está, porque o espaço aéreo está fechado.

Ao mesmo tempo que para a gente sair por terra, para ir para um outro país e embarcar para o Brasil, a gente tem que fazer isso com o consentimento do governo de Israel e do governo brasileiro e em segurança.

Álvaro Damião

Álvaro Damião disse que está em em Israel, a convite do governo local, junto com uma comitiva de representantes de várias cidades brasileiras para um evento internacional voltado ao desenvolvimento econômico e à inovação.

O grupo chegou a Israel no dia 9 de junho e está na cidade de Kfar Saba, na região central de Israel. A princípio, a viagem se encerraria no dia 20.

O prefeito disse que, embora seja acordado por sirenes, está em uma lugar seguro, aguardando apenas a hora de voltar para o Brasil.

Não estamos dentro da guerra, mas estamos ao lado dela. A nossa preocupação é essa, tanto é que somos acordados pela sirene. Onde a gente está, estamos tranquilos.

A gente está em segurança, e sabemos que que vamos sair e dependemos do governo de Israel e do brasileiro acertarem de que forma será essa nossa saída. O que nos incomoda é o fato de não termos resposta nenhuma. Se vai ser amanhã, não tem prazo, falaram para aguardar.

Essa segurança só viria se a gente tiver essa autorização do governo de Israel e do governo brasileiro. Por isso a gente espera essa intermediação do governo brasileiro junto ao governo israelense, para saber de que forma e quando a gente vai poder sair.

Álvaro Damião

