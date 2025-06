Edifícios residenciais atingidos em Israel após disparos de mísseis vindos do Irã

Os serviços de resgate em Israel informaram na noite deste sábado (14) que edifícios residenciais na planície costeira e no norte do país foram atingidos após disparos de mísseis vindos do Irã.

"Vários incidentes foram reportados aos centros de comando dos serviços de bombeiros e resgate israelenses nos distritos costeiro e norte, com impactos em edifícios residenciais e um incêndio em uma área desabitada", indicou um comunicado dos serviços de bombeiros e resgate de Israel.

bfi/mj/cls/eg/dg/am

© Agence France-Presse