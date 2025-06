EUA: deputada democrata e marido são mortos em Minnesota; senador é baleado

Do UOL, em São Paulo, e colunista do UOL

A deputada democrata Melissa Hortman foi morta a tiros em casa com o marido em uma área na região metropolitana de Minneapolis, no estado de Minnesota (EUA).

Em um local distinto, o senador John Hoffman, também democrata, foi baleado com a esposa em sua casa. Eles passam por cirurgia. As ocorrências foram registradas na manhã deste sábado (14).

De acordo com a polícia, um "manifesto" foi encontrado no carro do suspeito com uma lista com "muitos legisladores e outras autoridades" que seriam alvos potenciais de um ataque

"Imediatamente alertamos o estado, que tomou medidas para alertá-los e fornecer segurança quando necessário", disse o chefe da polícia, Mark Bruley.

"Foi um ato de violência política direcionado", disse Tim Walz, governador de Minnesota, do partido Democrata, durante coletiva de imprensa.

"Nosso estado perdeu uma grande líder, e eu perdi amigos queridos. Melissa serviu aos cidadãos de Minnesota com compaixão, humor e senso de serviço. Ela acordava todos os dias determinada a tornar este estado um lugar melhor. Ela é insubstituível e vamos sentir sua falta"

Governador Tim Walz, de Minnesota, em coletiva de imprensa

Sobre a ocorrência com senador John Hoffman, o governador disse que a equipe médica está "cautelosamente otimista" que o casal sobreviverá ao ataque.

Na Casa Branca, o caso também está sendo tratado como um assassinato com motivações èpolíticos. Num comunicado, o governo disse que "o presidente Donald Trump foi informado sobre os tiroteios em Minnesota que parecem ter sido um ataque direcionado contra legisladores estaduais".

"Fui informado sobre o terrível tiroteio que ocorreu em Minnesota, que parece ter sido um ataque direcionado contra legisladores estaduais", disse o presidente em um comunicado.

Trump disse que a procuradora-geral Pam Bondi e o FBI estão liderando a investigação. "Qualquer pessoa envolvida será processada em toda a extensão da lei", disse. "Essa violência horrível não será tolerada nos Estados Unidos da América", afirmou.