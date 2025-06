Dezenas de milhares de pessoas protestam nos EUA antes de desfile militar de Trump

Por Idrees Ali e Brad Brooks e Alyssa Pointer

WASHINGTON/LOS ANGELES/ATLANTA (Reuters) - Dezenas de milhares de norte-americanos participam de manifestações neste sábado para protestar contra a abordagem agressiva do presidente Donald Trump em grandes cidades como Nova York, Atlanta e Los Angeles, em um dia marcado pelo assassinato de uma parlamentar democrata em Minnesota.

Os protestos representam a maior demonstração de oposição à presidência de Trump desde seu retorno ao poder, em janeiro, e ocorrem no mesmo dia em que milhares de militares, veículos e aeronaves marcharão e sobrevoarão Washington, D.C., em comemoração aos 250 anos do Exército dos Estados Unidos.

Este sábado também marca o aniversário de 79 anos de Trump.

O presidente republicano determinou o envio de tropas da Guarda Nacional e de Fuzileiros Navais dos EUA para Los Angeles, uma cidade majoritariamente democrata -- uma mobilização que o governador da Califórnia, Gavin Newsom, contestou no tribunal.

Grupos contrários a Trump organizaram quase 2.000 manifestações de diferentes tamanhos em todo o país para coincidir com o desfile, muitas delas sob o lema "No Kings" (Sem reis), afirmando que nenhum indivíduo está acima da lei.

Os protestos planejados em Minnesota foram cancelados após o que o governador democrata do Estado, Tim Walz, classificou como um "assassinato por motivação política" de uma parlamentar democrata e o ferimento de outro.

"Os terríveis disparos contra o senador Hoffman e a deputada Hortman não são apenas horríveis -- são atos de extremismo político e um ataque à nossa própria democracia", disse o líder da minoria democrata no Senado dos EUA, Chuck Schumer. "É a isso que o ódio e a retórica violenta levam."

Trump também condenou o ataque, dizendo: "Essa violência horrível não será tolerada nos Estados Unidos da América".

As comemorações dos 250 anos do Exército dos EUA custarão de US$25 milhões a US$45 milhões, segundo informaram autoridades norte-americanas à Reuters. O montante inclui os custos do próprio desfile, assim como os custos de transporte de equipamentos, alojamento e alimentação das tropas.

Os críticos chamaram o desfile de uma demonstração autoritária de poder que é um desperdício, especialmente porque Trump disse querer cortar gastos em todo o governo.

(Reportagem de Idrees Ali, Phil Stewart, Jeff Mason, Brad Ulery e Tim Reid em Washington e Brad Brooks em Los Angeles; reportagem adicional de Aarthy Somasekhar em Houston e Alyssa Pointer em Atlanta)