EUA: deputada democrata morta com marido era ativista dos direitos humanos

Assassinada hoje a tiros com o marido dentro de sua casa, na região metropolitana de Minneapolis (EUA), estado de Minnesota, a deputada democrata Melissa Hortman era reconhecida como uma ativista de direitos humanos, defensora do aborto e da legalização da maconha. Também baleado em sua casa em Chaplain (também Minnesota), o senador democrata John Hoffman —que está hospitalizado— é defensor dos direitos de pessoas com deficiência.

Quem são os democratas

Melissa Hortman era considerada a principal democrata no estado. Advogada de formação, atuava como parlamentar havia 20 anos. Ela chegou a presidir a Câmara dos Representantes de Minnesota de 2019 a 2025. Popular, costumava se reeleger com mais de 20 pontos percentuais, diz o jornal americano The New York Times.

Ela desempenhou papel fundamental na aprovação de projetos de direitos humanos. Em 2023, quando os democratas detinham pequena maioria na Casa, ela conseguiu emplacar a aprovação de leis que expandiam os direitos ao aborto, legalizavam o uso recreativo da maconha e exigiam que os empregadores oferecessem licenças médicas remuneradas.

Colegas elogiavam a ética e as habilidades de negociação de Hortman. Ela era uma "ativista incansável" e apaixonada por recrutar colegas democratas para concorrer a cargos públicos, afirmou Jerry Galed, responsável pela última champanha eleitoral da democrata. "Ela tinha uma visão de como queria que o estado fosse, e sabia que daria muito trabalho", afirmou.

Ela era casada e tinha dois filhos. Seu marido, Mark, também foi baleado e morto no sábado.

Senador também defende minorias

Já o senador John A. Hoffman, de 60 anos, foi baleado com a esposa, Yvette. O casal, que tem uma filha, foi alvejado diversas vezes em sua casa, a 15 minutos de carro do endereço da deputada assassinada. O casal foi levado em estado grave para o hospital, onde passou por cirurgia.

Hoffman é o presidente do Comitê de Serviços Humanos do Senado. Ele se dizia particularmente orgulhoso por seus esforços para facilitar o trabalho para pessoas com deficiência.

Ele também atuava para esfriar as tensões entre democratas e republicanos. "Acredito que o caminho para o progresso do nosso estado envolve considerar a contribuição de todas as perspectivas, independentemente de qual partido detenha a maioria", escreveu ele em uma carta aos eleitores no ano passado.

Em seu quatro mandado, ele venceu a última campanha com mais de 10 pontos percentuais. Ele já trabalhou como profissional de marketing e relações públicas. Antes de ser eleito, atuou como membro do Conselho Escolar de Anoka-Hennepin.

O governador de Minnesota, Tim Walz, acompanha os cuidados ao casal. "Estamos cautelosamente otimistas de que eles sobreviverão a esta tentativa de assassinato", disse ele.

Nosso estado perdeu uma grande líder, e eu perdi amigos queridos. Melissa serviu aos cidadãos de Minnesota com compaixão, humor e senso de responsabilidade. Ela acordava todos os dias determinada a tornar este estado um lugar melhor. Ela é insubstituível e vamos sentir sua falta.

Governador Tim Walz, de Minnesota

O caso também é tratado como assassinato político na Casa Branca. "Qualquer pessoa envolvida será processada em toda a extensão da lei", disse o presidente americano Donald Trump. "Essa violência horrível não será tolerada nos Estados Unidos da América."

Dia de protestos nos EUA

O atirador planejava atacar os protestos contra Trump organizados para hoje, suspeita a polícia. Pelos EUA, mais de 1.800 atos estão previstos para ocorrer neste sábado, num gesto de resistência contra as políticas da Casa Branca. A polícia de Minnesota recomendou que as pessoas não compareçam ao ato no estado.

Imediatamente alertamos o estado, que tomou medidas para informar e fornecer segurança [aos manifestantes] quando necessário.

Mark Bruley, chefe da polícia

Os ataques

Polícia foi chamada para uma ocorrência às 2h (horário local) de hoje. O socorro era para a casa do senador Hoffman. Ao chegarem, as autoridades ofereceram primeiros socorros ao casal e o levou para o hospital, onde ainda passa por cuidados.

Por volta das 3h35, outra chamada, agora na casa da deputada. Ela e o marido foram encontrados ainda com vida, mas foram declarados mortos logo depois, segundo Drew Evans, superintendente do Departamento de Detenção Criminal de Minnesota.

O suspeito foi avistado pelas autoridades no segundo endereço. Houve troca de tiros, mas o homem fugiu. Ele usava uniforme da polícia e utilizou um carro equipado com luzes, que faziam lembrar uma viatura.

Um papel com uma lista com legisladores e autoridades foi encontrado no carro. Segundo a polícia os nomes seriam os próximos alvos de um ataque.