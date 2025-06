Deputada democrata é assassinada no dia do desfile militar para celebrar Donald Trump

Um assassinato político em Minnesota ofuscou o desfile militar que aconteceu neste sábado (14) em Washington para celebrar também o aniversário de 79 anos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No momento em que Washington se preparava para este primeiro grande desfile militar em mais de 30 anos, orçado em US$ 45 milhões, uma deputada de Minnesota e seu marido foram mortos a tiros em casa, enquanto um senador e a sua esposa foram baleados.

Um "ato deliberado de violência política", denunciou o governador de Minnesota, Tim Walz.

Melissa Hortman, de 55 anos, era deputada democrata na Câmara dos Representantes de Minnesota e ex-presidente da Câmara.

Outro democrata, o senador John Hoffman, e a sua esposa também foram alvos de um ataque a tiros. Os dois foram baleados e sofreram intervenções cirúrgicas. "Estamos razoavelmente otimistas de que os dois sobreviverão a esta tentativa de assassinato", disse Tim Walz.

"O diálogo pacífico é a base da nossa democracia. Não resolvemos as nossas diferenças com violência ou sob a mira de armas", enfatizou.

Atirador está foragido

O superintendente do Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota, Drew Evans, afirmou que John Hoffman e sua esposa foram os primeiros a serem baleados. Cerca de 90 minutos depois, enquanto a polícia investigava a tentativa de homicídio, Melissa Hortman e seu marido foram mortos.

O atirador, que apareceu na casa das vítimas vestido de policial, conseguiu fugir depois de trocar tiros com policiais nas proximidades da residência dos Hortman. O suspeito continua foragido e, de acordo com a polícia, uma operação de busca já foi iniciada.

Os ataques ocorreram em meio a profundas divisões políticas nos Estados Unidos e enquanto milhares de pessoas se preparavam para ir às ruas em protesto contra as políticas do presidente republicano, Donald Trump.

O presidente Trump, que sobreviveu a uma tentativa de assassinato em julho do ano passado durante um comício de campanha na Pensilvânia, condenou rapidamente os ataques com mortes.

A procuradora-geral Pam Bondi disse que "esta horrível violência política não será tolerada".

Manifestações contra autoritarismo de Trump

O sábado ficou marcado pelo dia nacional de mobilização apelidado de "No Kings", que traduzido para a língua portuguesa é "Sem Reis". O objetivo, segundo os manifestantes, é protestar contra o autoritarismo de Donald Trump e a militarização da democracia. Quase 2.000 manifestações foram anunciadas em Nova York, Los Angeles, Chicago, Filadélfia e em todos os outros estados.

O movimento de protesto "No Kings" pretende ser o maior desde o retorno de Donald Trump ao poder. Em Los Angeles, onde os últimos dias foram marcados por protestos contra as prisões brutais de imigrantes que se espalharam por todo o país, os organizadores esperam reunir mais de 25.000 pessoas.

"A democracia morre silenciosamente" estava escrito em um dos cartazes em Atlanta.

Aos manifestantes, Donald Trump prometeu responder com força, chamando-os "pessoas que odeiam o nosso país". Na sequência, a Casa Branca afirmou que "o presidente é, obviamente, a favor de protestos pacíficos".

"Não se curvem"

Na vanguarda da oposição ao presidente republicano, o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, pediu aos americanos que "resistissem e não se curvassem". Sobre o desfile militar, Newsom disse que "este é o tipo de coisa que se vê com Kim Jong-un, com Putin e com outros ditadores ao redor do mundo".

Os Estados Unidos estão mergulhados em profundas divisões políticas. Os democratas criticam Trump por sua política migratória drástica, seus ataques à educação e à imprensa, e a percepção de que ele viola os limites do poder Executivo.

"Neste momento crítico em que nos encontramos, este trágico evento aqui em Minnesota deve servir de lembrete para todos nós", disse o governador Tim Walz.

"A democracia e os debates nos corredores do Congresso, nas câmaras estaduais e nos conselhos escolares são uma forma de resolver as nossas diferenças pacificamente e levar a sociedade a um lugar melhor", lembrou Walz.

