Datafolha: 67% rejeitam candidatura de Bolsonaro e 66% creem em reeleição de Lula

Mais da metade dos brasileiros acredita que Jair Bolsonaro (PL) deveria desistir de uma eventual candidatura à Presidência em 2026. De acordo com pesquisa Datafolha, 67% dos entrevistados se posicionaram contra a tentativa do ex-presidente de voltar ao Palácio do Planalto, mesmo ele estando inelegível até 2030.

Já 29% defendem que Bolsonaro mantenha sua campanha, enquanto 4% não souberam ou preferiram não responder.

O levantamento foi feito de forma presencial com 2.004 eleitores com 16 anos ou mais, em 136 cidades do País, entre os dias 10 e 11 de junho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Os segmentos que mais demonstram apoio a uma eventual candidatura de Bolsonaro incluem pessoas com renda entre cinco e dez salários mínimos (42%), evangélicos (40%) e residentes da região Sul (37%).

Por outro lado, a rejeição ao nome é mais expressiva entre os eleitores com menor nível de escolaridade e os moradores do Nordeste, ambos com 73%. Também lideram a resistência os que têm renda mais baixa (72%), além das mulheres e dos jovens, grupos em que a rejeição chega a 70%.

Apesar das restrições impostas pela Justiça Eleitoral, Bolsonaro segue manifestando intenção de concorrer. Sua inelegibilidade até 2030 foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base em duas condenações por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Reeleição de Lula

Por outro lado, a percepção de que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltará às urnas como candidato à reeleição em 2026 se consolidou entre os eleitores. A pesquisa do Datafolha mostra que 66% acreditam na candidatura, sendo que 42% afirmam ter certeza disso, e 24% apontam a chance como provável.

O total representa um avanço de quatro pontos porcentuais em relação ao levantamento anterior, realizado no início de abril. Nesta nova rodada, o instituto ouviu presencialmente 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, em 136 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Por outro lado, a parcela da população que não acredita em uma nova candidatura de Lula caiu de 34% para 28%.

Além da percepção da candidatura, o Datafolha também testou Lula em diferentes cenários eleitorais. No primeiro turno, ele lidera em cinco das seis simulações, com intenções de voto entre 36% e 38%. Já em possíveis disputas de segundo turno, aparece em desvantagem frente a candidatos da direita.

Em abril, Lula superava Bolsonaro por 49% a 40%, mas agora há empate técnico: 44% para o petista e 45% para o ex-presidente. Contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), a vantagem também diminuiu, de 48% a 39% para 43% a 42%. Apesar disso, Lula ainda vence Tarcísio por 37% a 21% no primeiro turno e supera Michelle Bolsonaro por 37% a 26%.