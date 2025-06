Nós Negros: Dá para separar pretos e pardos no Brasil?

Do UOL, em São Paulo

O assunto tem ganhado força no país e dividido opiniões: afinal, dá para separar pretos e pardos no Brasil?

Essa foi a questão que os historiadores Fernanda Oliveira, Josemeire Alves Pereira, Benedito Emílio Ribeiro e Itan Cruz buscaram responder na coluna Presença Histórica desta semana.

Trazendo exemplos históricos, eles são categóricos ao afirmar que a realidade brasileira não permite tal separação.

"Unir as cores em uma única categoria [negra] permite visualizar os efeitos do racismo que atinge ambos e os aloca em um lugar subalterno na sociedade brasileira. Ter a pele clara não nos torna imunes às intersecções dos sistemas de poder, que seguem se abastecendo do racismo."

Leia o artigo aqui

*** PEGA A VISÃO Hédio Silva Jr., advogado Imagem: Divulgação "'A Bahia é a 'Roma Negra', mas, sem dúvida, o Rio Grande do Sul é o 'Vaticano da Macumba'. Sempre foi." Hédio Silva Jr., advogado

O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com mais adeptos de religiões de matriz africana, segundo dados do Censo de 2022. O posicionamento de entidades locais contra o racismo e o passado escravocrata ajudam a entender esses números, segundo especialistas ouvidos pelo UOL. Leia Mais

NÓS NA SEMANA

COP30: 'Quintais' do Marajó vão receber R$ 56 mi de investimento Leia mais

Ministra defende taxação do streaming, mas diverge de artistas sobre tarifa Leia mais

Justiça nega habeas corpus a comediantes denunciados por piadas racistas Leia mais

DANDO A LETRA

Ronilso Pacheco: Pesquisa revela lentidão do governo Lula em reagir e preocupa Leia mais

Cristiane Guterres: Nenhuma piada deve dizer quem merece respeito e quem deve ser excluído Leia mais

Joildo Santos: Clima e Quebrada: a favela sente primeiro Leia mais