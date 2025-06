Cônsul da Croácia e esposa feridos por bombardeios iranianos em Tel Aviv

O cônsul da Croácia em Israel e sua esposa ficaram levemente feridos por mísseis disparados pelo Irã contra Tel Aviv, disse o ministro das Relações Exteriores da Croácia, Gordan Grlic Radman, neste sábado (14).

"Estou comovido com a notícia de que nosso cônsul e sua esposa ficaram feridos no ataque a Tel Aviv. O prédio onde moram foi atingido", disse no X.

"Falei com eles e, felizmente, seus ferimentos são leves", afirmou.

Israel lançou um ataque sem precedentes contra o Irã na sexta-feira, bombardeando vários alvos no país, incluindo instalações nucleares e militares, assim como prédios residenciais.

Segundo o Irã, 78 pessoas morreram e 320 ficaram feridas nesses bombardeios iniciais, aos quais o Irã respondeu com salvas de mísseis e drones contra Israel, que mataram três pessoas e feriram dezenas.

