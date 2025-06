Conselheiro do líder supremo do Irã morre após ataque israelense

Ali Shamkhani, o braço direito do líder supremo do Irã, o aiatolá Khamenei, faleceu hoje, em um hospital do Irã, um dia após Israel lançar ataques aéreos em todo o país.

O que aconteceu

Ali Shamkhani era chefe da guarda iraniana. Conforme informações do jornal britânico The Guardian, ele era a principal autoridade de segurança nacional do Irã e por uma década participou das negociações para o fim da guerra.

10.mar.23 - Wang Yi, membro do Comitê Central do Partido Comunista da China e diretor do Gabinete da Comissão Central de Relações Exteriores, Ali Shamkhani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e Ministro de Estado e o conselheiro de segurança nacional da Arábia Saudita, Musaad bin Mohammed Al Aiban, posam para fotos durante uma reunião em Pequim, China Imagem: CHINA DAILY/via REUTERS

Ele representava o país em negociações com a Arábia Saudita. Shamkhani atuou como principal autoridade de segurança nacional do Irã por uma década e representou o Irã nas negociações de reaproximação com a Arábia Saudita, mediadas pela China.

Líderes militares do Irã mortos

Na quinta-feira outros dois líderes militares foram mortos durante o conflito. O chefe da Guarda Revolucionária do Irã, o general Hossein Salami, e o chefe das Forças Armadas, general Mohammad Bagheri, foram mortos em bombardeios de Israel contra o Irã.

Salami era um dos principais personagens do campo militar iraniano. A Guarda Revolucionária iraniana é o grupo mais poderoso no Exército do país e foi criada depois da Revolução Islâmica de 1979.

Bagheri também era um dos principais líderes do regime iraniano. "O major-general Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior do Exército, foi martirizado", disse a emissora estatal ao anunciar a morte do militar.

O Irã também confirmou as mortes de dois cientistas nucleares. Eles foram identificados como Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoon Abbasi.

Israel iniciou os ataques contra o Irã

Ataque de Israel matou os chefes das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária do Irã. A Guarda Revolucionária iraniana, que era liderada por Salami, é o grupo mais poderoso no Exército do país e foi criada depois da Revolução Islâmica de 1979.

Irã respondeu lançando cerca de cem drones contra território de Israel, segundo o Exército de Israel. O anúncio foi feito pelo porta-voz militar Effie Defrin, que afirmou também que Israel mobilizou 200 aviões de combate para bombardear quase cem alvos em seus ataques contra o Irã.

Israel disse que completou o "ataque inicial" contra o Irã. As FDI (Forças de Defesa de Israel) afirmaram que a operação, nomeada de "Leão em Ascensão", foi contra "dezena de alvos militares" e instalações nucleares relacionados ao programa nuclear do Irã. Segundo Defrin, "a operação está apenas começando".

Irã afirmou que os ataques israelenses justificam sua intenção de enriquecer urânio. "Não se deve falar com um regime tão predador, exceto com a linguagem da força", afirmou o governo iraniano em um comunicado. "O mundo agora entende melhor a insistência do Irã em seu direito de enriquecer [urânio], à tecnologia nuclear e ao poder dos mísseis".

Conselho de Segurança da ONU convocou reunião de emergência na tarde desta sexta. A decisão de convocar o principal órgão das Nações Unidas ocorre depois que o Conselho recebeu uma carta oficial do governo iraniano denunciando o ato e alertando que irá retaliar.